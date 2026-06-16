طرق دبي تفتح التسجيل في تحدي التنقل الذاتي 2027

دبي في 16 يونيو /وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من مؤتمر تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027، تحت شعار “البنية التحتية الذكية المتكاملة”.

ويستهدف التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية، فيما يستمر التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتحدي.

وسيتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر 2026، على أن يُكشف عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر 2027. ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي، موزعة على فئات مخصصة لمزودي الحلول والمؤسسات الأكاديمية المحلية المشاركة.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ورئيس فريق تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، إن التحدي يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لجهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مجال التنقل ذاتي القيادة، كما يدعم توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة ومتصلة.

وأضاف أن التحدي شكّل منذ إطلاقه منصة عالمية تجمع قادة القطاع ومطوري التكنولوجيا والباحثين والأكاديميين لتطوير أفكار مبتكرة وحلول عملية تسهم في تسريع تبني تقنيات النقل ذاتي القيادة، وتعزز توجهات دبي في مجال المدن الذكية من خلال دعم الابتكار والتعاون في قطاع التنقل المستقبلي.

وتركز دورة عام 2027 على محور “البنية التحتية الذكية المتكاملة”، بهدف استقطاب حلول نوعية تعزز السلامة التشغيلية، وترفع كفاءة منظومة النقل، وتوفر تجربة تنقل أكثر سلاسة وموثوقية من خلال التكامل المتقدم بين المركبات والبنية التحتية المحيطة بها وتقنيات الاتصال بين المركبات وكل ما يحيط بها (V2X) ومنظومات النقل الذكية المتصلة.

وتشمل مجالات التنافس التي حددتها الهيئة تجهيز المركبات بتقنيات الاتصال عبر أجهزة ما بعد البيع، والتحليل التنبؤي للحركة المرورية، وحلول التعامل مع اقتراب مركبات الطوارئ والمركبات ذات الأولوية، وإرشاد السرعة الأمثل للإشارات الضوئية، والإشارات داخل المركبات، وأنظمة تنبيه مستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وخدمات صف المركبات ذاتية القيادة، والمحافظ الرقمية المستقلة، وتقنيات الرؤية عبر المركبة الأمامية، إضافة إلى حلول تشكيل قوافل المركبات.

ويفتح باب المشاركة أمام مزودي الحلول الذين يقدمون تقنيات وحلولاً جاهزة للتطبيق في الأسواق، والمؤسسات الأكاديمية المحلية والجهات البحثية، مع إمكانية التقدم بشكل فردي أو ضمن تحالفات تضم عدة مؤسسات لتطوير حلول متكاملة في مجال التنقل الذكي.