شراكة بين ايدج و4iG لتعزيز القدرات الصناعية الأوروبية بمجال التكنولوجيا الأمنية المتقدمة

باريس في 16 يونيو / وام / وقّعت ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، و4iG، الشركة المجرية الرائدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، اتفاقية أولية خلال معرض Eurosatory 2026 لتأسيس مشروع مشترك في المجر يركز على التكنولوجيا الدفاعية غير الفتاكة، من خلال شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة التابعة لايدج. وتشمل المبادرة أيضاً خططاً لإنشاء مركز إقليمي للخبرات والاختبار، مخصص لدعم المؤسسات العسكرية وجهات إنفاذ القانون والأمن العام في أوروبا.

واستناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025، تعزز الاتفاقية التعاون في مجال التكنولوجيا غير الفتاكة، كما تدعم تطوير قدرات صناعية محلية وتدريب متخصص، وخبرات عملياتية في المجر والسوق الأوروبية.

وبموجب إطار الاتفاقية، سيوفر المركز المخطط له دعماً شاملاً لتقييم المعدات واختبارها والتدريب العملياتي وتطوير القدرات، بما يمكّن المستخدمين النهائيين من تقييم التكنولوجيا غير الفتاكة واستخدامها في بيئات أمنية متزايدة التعقيد.

وسيركز المشروع المشترك المخطط له على تطوير وتصنيع وتسويق حلول دفاعية غير فتاكة متقدمة، تشمل الذخائر المتخصصة والذخائر النارية والدخانية والتكنولوجيا الدفاعية الذكية. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء قدرات إنتاج محلية في تلبية الطلب المتنامي على الأنظمة غير الفتاكة المصممة لتقليل الإصابات الجانبية، مع تعزيز الفاعلية العملياتية في التطبيقات العسكرية وتطبيقات إنفاذ القانون.

وتعكس الاتفاقية الاستراتيجية الأوسع لايدج الهادفة إلى توسيع الشراكات الصناعية الدولية ودعم تطوير القدرات المحلية ودفع التكنولوجيا المبتكرة التي تلبي المتطلبات الأمنية المتطورة، مع خلق قيمة طويلة الأمد من خلال التعاون الصناعي ونقل المعرفة.