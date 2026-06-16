تراجع طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال مارس

بروكسل في 16 يونيو/وام/ سجّل الاتحاد الأوروبي في مارس من العام الحالي نحو 47,100 طلب لجوء لأول مرة من مواطنين من خارج الاتحاد، بانخفاض نسبته 19% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مع ارتفاع طفيف بنسبة 1% مقارنة بفبراير 2026.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يورويستات" في بيانات أصدرها اليوم أنه في المقابل، ارتفع عدد طلبات اللجوء المتكررة إلى 10,075 طلبًا، بزيادة 28% على أساس سنوي و11% مقارنة بالشهر السابق.

وتصدّر الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء الجدد بـ 6,880 طلبًا واستحوذت أربع دول هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا على 80% من إجمالي الطلبات.

وبلغ معدل طالبي اللجوء الجدد 10.5 لكل 100 ألف نسمة في الاتحاد، مع تسجيل أعلى النسب في اليونان وإسبانيا وقبرص.. فيما تقدم 1,035 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم بطلبات لجوء، معظمهم من الصومال وفنزويلا وأفغانستان.

وعلى صعيد القرارات، أصدرت دول الاتحاد 205,945 قرارًا أوليًا خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، كان 41% منها إيجابيًا.

وبلغ عدد الحاصلين على الحماية 84,925 شخصًا مع تصدر ألمانيا وإسبانيا وفرنسا في عدد القرارات الإيجابية.