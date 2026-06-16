انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي 17% خلال 2025

بروكسل في 16يونيو/وام/ سجّلت انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 نحو 3.3 مليارطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بانخفاض قدره 17.2% مقارنة بعام 2015، وفق تقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يورويستات". وأظهرت البيانات تراجع الانبعاثات في معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفضت في قطاع الطاقة بنسبة 45.3%، وفي التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 33.3%، وفي التصنيع بنسبة 16%، ولدى الأسر بنسبة 14.7%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 11.9%.

فيما سُجلت انخفاضات أقل في قطاعات الزراعة والغابات والصيد (-5.9%)، وإدارة المياه والنفايات (-2.6%). .في المقابل، ارتفعت الانبعاثات في قطاع البناء بنسبة 11.4%، وفي النقل والتخزين بنسبة 10.9%.

وعلى مستوى الدول، انخفضت الانبعاثات في 23 دولة عضوا، مع أكبر التراجعات في إستونيا وفنلندا وألمانيا، بينما ارتفعت في أربع دول أبرزها مالطا وقبرص.

ورغم هذا التراجع في الانبعاثات، واصل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموه، مسجلاً زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.5% خلال الفترة نفسها.