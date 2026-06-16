البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

بروكسل في 16 يونيو/وام/ وافق البرلمان الأوروبي اليوم على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يمهد الطريق أمام خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية، في خطوة أساسية لتنفيذ التفاهم التجاري الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الصيف الماضي.

جاءت الموافقة إثر تصويت شهدته الجلسة العامة للبرلمان بواقع 440 صوتاً مؤيداً مقابل 151 معارضاً و50 امتناعاً.

كان كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي، النائب الألماني بيرند لانغه، قد قاد مفاوضات مطولة مع الكتل البرلمانية والحكومات الوطنية لإدراج ضمانات إضافية مرتبطة بإلغاء الرسوم، في ظل استمرار فرض تعرفة أميركية شاملة بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ، على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق إذا أخفقت واشنطن في الالتزام بتعهداتها، لا سيما في حال الإبقاء على رسوم تتجاوز 15% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية أو فرض تدابير تجارية إضافية.

وقال لانغه إن البرلمان الأوروبي “نجح تحت ضغوط كبيرة في تأمين ضمانات مهمة لحماية المصالح الأوروبية”، مؤكداً أن البرلمان سيواصل “مراقبة تنفيذ الاتفاق عن كثب”.

من جهته، وصف مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش التصويت بأنه “محطة مهمة” تثبت أن “الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته”.