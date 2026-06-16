بلدية عجمان تحصد جائزة الأفكار العربية عن مشروع الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

عجمان في 16 يونيو /وام/حصدت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، جائزة الأفكار العربية عن فئة القطاع المالي تقديراً لنجاح مشروع الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية بها وذلك خلال حفل أقامته مجموعة دبي للجودة.

يعكس هذا الإنجاز نجاح الدائرة في تبني ممارسات مالية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يدعم توجهاتها نحو الريادة الحكومية والتميز المؤسسي، ويواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030 في بناء حكومة مرنة ومستدامة وموجهة نحو النتائج.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن فخره بالإنجاز المشرف، خلال تسلمه للشهادة من فريق عمل المشروع، بحضور الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعبدالرؤوف محمود محمد، مدير إدارة الشؤون المالية.

وثمّن جهود الكفاءات الوطنية وفرق العمل التي أسهمت في تطوير المشروع وتحقيق هذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة العمل المؤسسي المستدام والالتزام المستمر بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة بما يدعم مسيرة التميز والازدهار.

من جانبه، قدم الدكتور حمدان محمد آل علي، شرحاً مفصلاً حول مشروع الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية وأهدافه ونتائجه المحققة والذي يعتمد على توظيف أحدث التقنيات لدعم العمليات المالية من خلال أتمتة المهام الروتينية، وتحليل البيانات المالية، وتقديم مخرجات وتوصيات تدعم اتخاذ القرارات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتقليل الوقت والجهد ، وتحسين دقة البيانات والتقارير المالية

وأشار إلى أن المشروع يقدم التحليلات والتوقعات الذكية، بالإضافة لتعزيز الرقابة المالية، وتحسين الإنتاجية وجودة الخدمات المالية.