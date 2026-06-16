إينوك تدعم مبادرة "خبز السبيل" بجهاز ذكي لتوزيع الوجبات الساخنة

دبي في 16 يونيو /وام/أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن تقديم مجموعة إينوك دعما نوعيا لمبادرة "خبز السبيل" التي أطلقها المركز بما يسهم في تعزيز كفاءتها ورفع جودة خدماتها الإنسانية وضمان استدامتها.

يأتي دعم إينوك للمبادرة للمرة الثانية من خلال توفير جهاز ذكي مخصص لتوزيع الوجبات الساخنة للعمال والفئات ذات الدخل المحدود بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمبادرة والارتقاء بجودة خدماتها الإنسانية.

ومن المتوقع أن يستفيد من كل جهاز توزيع ذكي أكثر من 50 ألف شخص سنوياً مما يسهم في توسيع نطاق أثر المبادرة وتعزيز وصول خدماتها إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن دعم مجموعة إينوك لمبادرة "خبز السبيل" يجسد نموذجا رائدا في الشراكة بين القطاع الوقفي والقطاع الخاص ويعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تسهم في تعزيز استدامة المبادرات الإنسانية في إمارة دبي.

وأضاف المطوع أن هذا الدعم النوعي المتمثل في توفير جهاز ذكي لتوزيع الوجبات الساخنة يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية للمبادرة ويعزز قدرتها على الوصول إلى الفئات المستحقة من العمال وذوي الدخل المحدود بصورة أكثر فاعلية وتنظيماً.

من جانبه قال حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك : "نؤمن في مجموعة إينوك بأن القيمة الحقيقية للشراكات المؤثرة تكمن في قدرتها على إحداث أثر مستدام ينعكس إيجاباً على المجتمع ويجسد دعمنا لمبادرة "خبز السبيل" التزاما مشتركا بتعزيز العمل الإنساني من خلال حلول مبتكرة ومستدامة تحفظ كرامة الإنسان وترسخ قيم التلاحم المجتمعي.. و تعكس هذه الشراكة ثقافة العطاء والتراحم الراسخة في دولة الإمارات وتؤكد التزامنا بمساندة المبادرات التي تحدث أثرا ملموسا ومستداما في المجتمعات بمختلف أنحاء دبي".

من جانبها قالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة إن إسهام مجموعة إينوك يعكس مفهوم التكامل بين القطاعين الوقفي والخاص في دعم المبادرات المجتمعية ..مؤكدة أن مبادرة "خبز السبيل" تواصل توسيع أثرها الإنساني عبر حلول مبتكرة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة واستدامة.

وأضافت أن المبادرة تعكس رؤية دبي في ترسيخ العمل الوقفي والإنساني وتعزيز التكافل والتراحم الانساني مشيدة بدور الشركاء من المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي.