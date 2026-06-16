"الشارقة الخيرية" تدعم مشروعا خيريا في سوريا

الشارقة في 16 يونيو/وام/ قدمت "جمعية الشارقة الخيرية" دعما لمشروع خيري لإعادة تدوير الورق تنفذه مؤسسة حقوق الطفل في سوريا وذلك في إطار تبنيها المشاريع الانتاجية التي تحقق الاستدامة وتمكن المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم .

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية إن خيرية الشارقة تبنت هذا المشروع انطلاقا من قناعتها بأن العمل الخيري الحقيقي لا يقتصر على تقديم المساعدات الآنية بل يمتد ليشمل بناء قدرات المجتمعات وتوفير مصادر دخل مستدامة تضمن الكرامة والاستقرار للأسر المستفيدة.

وأضاف أن الجمعية تكفلت بتوفير 240 حاوية مخصصة لجمع بقايا الورق من مناطق متعددة تمهيدا للانطلاق في مرحلة إعادة التدوير لتمثل مصدر دخل للأسر المشاركة في المشروع موضحا أن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع المباني الخيرية التي ترسخ الدعم المستمر لبرامج رعاية الأيتام وأسرهم.