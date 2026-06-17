الأرجنتين تفوز على الجزائر في "مونديال 2026"

ميزوري في 17 يونيو/ وام/ استهل منتخب الأرجنتين مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.

أحرز ليونيل ميسي أهداف الأرجنتين الثلاثة (هاتريك)، في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساويا مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وبهذا الفوز، حصد منتخب الأرجنتين أول ثلاث نقاط في المجموعة العاشرة، التي تضم أيضا منتخبي الأردن والنمسا، فيما بقى منتخب الجزائر، بدون رصيد من النقاط.

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