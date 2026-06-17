ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 8.7% خلال أبريل

طوكيو في 17 يونيو /وام/ أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 8.7% شهريا بعد وضع

المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 1089.5 مليار ين (6.84 مليار دولار)، في حين كان محللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2% بعد تراجعها بنسبة 9.4% خلال مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة الطلب على الآلات بنسبة 15.6% خلال أبريل في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 9.3% بعد زيادتها بنسبة 5.9% خلال الشهر السابق.

ومن المتوقع نمو الطلب خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وارتفاعه بنسبة 8.5% سنويا.

وارتفع إجمالي قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان بنسبة 3.4% شهريا وبنسبة 33.6% سنويا خلال أبريل إلى 4038.8 مليار ين.

-خلا-