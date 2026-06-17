توقيع مشاريع بأكثر من 4 مليارات دولار في معرض الصين وجنوب آسيا

بكين في 17 يونيو /وام/ شهدت فعاليات النسخة العاشرة من معرض الصين وجنوب آسيا، التي اختتمت أمس الثلاثاء، في مدينة "كونمينغ" بمقاطعة "يوننان" جنوب غرب الصين، توقيع صفقات بقيمة تزيد عن 27.7 مليار يوان (حوالي 4.07 مليار دولار).

وشملت العقود الموقعة، مشاريع في مجالي التجارة الداخلية والخارجية بقيمة 10.25 مليار يوان، ومشاريع تعاون استثماري بقيمة 17.49 مليار يوان، بزيادة نسبتهما 20.9% و28.5% على التوالي مقارنة بالنسخة السابقة من المعرض.

وجذب الحدث الذي استمر ستة أيام مشاركين من 68 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، وشارك فيه إجمالي 2301 شركة محلية وأجنبية.

وركز المعرض هذا العام على تعزيز التجارة الإقليمية والتعاون الصناعي تحت شعار "التضامن والتنسيق من أجل التنمية المشتركة".

-خلا-