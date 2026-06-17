منتخب النمسا يفوز على نظيره الأردني في الجولة الأولى لكأس العالم 2026

سان فرانسيسكو في 17 يونيو /وام/ فاز منتخب النمسا على نظيره الأردني 3-1 اليوم ضمن منافسات المجموعة العاشرة من بطولة كأس العالم 2026، على ملعب "سان فرانسيسكو باي أرينا"، في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

تقدم المنتخب النمساوي بهدف سجله رومانو شميد في الدقيقة 20، قبل أن يدرك علي علوان التعادل للأردن في الدقيقة 50، مسجلاً أول هدف للمنتخب الأردني في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك في أول ظهور له بالبطولة.

ونجح المنتخب النمساوي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق النيران الصديقة، وأضاف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل ضائع.

وبهذه النتيجة حصد منتخب النمسا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليتقدم إلى المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب الأرجنتين المتصدر برصيد 3 نقاط أيضاً، بعد فوزه على منتخب الجزائر 3-0.