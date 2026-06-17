"المركزي" يحقق إنجازاً جديداً في الابتكار المالي عبر مشروع "أبيرتا" للتمويل المفتوح

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن نجاح مشروع "أبيرتا"، المبادرة الدولية التي يقودها بنك التسويات الدولية، والهادفة إلى تمكين التمويل المفتوح الآمن والقابل للتشغيل البيني عبر الحدود.

ويعمل المشروع على تطوير شبكة موثوقة تربط جميع شبكات التمويل المفتوح للسلطات الرقابية المشاركة، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الترابط المالي العالمي وتسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود.

وتم تطوير المشروع بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إلى جانب مشاركة المؤسسة العالمية لمُعرّفات الجهات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد.

وأثبت المشروع إمكانية ربط شبكات التمويل المفتوح المحلية من خلال آلية محايدة تعمل كحلقة وصل بين الأنظمة المختلفة، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأطر التنظيمية المحلية المعتمدة في كل دولة.

كما اختبر المشروع حالتين من حالات الاستخدام العملي عبر خمسة اقتصادات، حيث برهن على قابلية نقل البيانات عبر الحدود، بما يسهم في تسريع إجراءات انضمام العملاء والحد من الاعتماد على عمليات التحقق اليدوية، من خلال المشاركة الآمنة للبيانات الموثقة الخاصة بالشركات، إضافة إلى إدارة مراحل تمويل التجارة، بما يعكس قدرة البيانات الرقمية المهيكلة على تحسين كفاءة العمليات وتبسيطها، بدءاً من إصدار العقود ووصولاً إلى التسوية النهائية.

وأكدت هذه الاختبارات إمكانية تبادل البيانات عبر الحدود بصورة آمنة، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والإشراف الرقابي.

كما أظهر المشروع قدرته على الحدّ من تكرار الإجراءات، وخفض تكاليف الامتثال، وتقليص الوقت اللازم لاستكمال إجراءات انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الدولية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن مشروع "أبيرتا" يجسد رؤية مصرف الإمارات المركزي الرامية إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية الدولة، وذلك عبر تطوير منظومة مالية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة وموثوقية، مضيفا أن المشروع يسهم، من خلال تمكين التبادل الآمن والفعّال للبيانات، في تطويرالخدمات المالية المستقبلية، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة أكبر.

وتمت إتاحة جميع مخططات تصميم البنية التقنية للنظام، وبروتوكولات ترجمة ومواءمة البيانات، وتصاميم أطر الثقة، والأكواد البرمجية المرجعية، ونماذج البيانات التي تم تطويرها ضمن مشروع "أبيرتا"، باعتبارها موارد عامة قابلة لإعادة الاستخدام، بما يمكّن الجهات المعنية من الاستفادة منها والبناء عليها لتطوير حلول مماثلة مستقبلاً.