حميد بن راشد يكرّم شرطة عجمان لفوزها بـ"7" جوائز إقليمية ودولية

عجمان في 17 يونيو /وام/ كرّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الديوان الأميري اليوم، القيادة العامة لشرطة عجمان، تقديراً لفوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار.

ويأتي التكريم تأكيداً لدعم القيادة في إمارة عجمان لمسيرة التميز الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات النوعية التي ترفع كفاءة الأداء، وتعزز ثقافة الابتكار والتنافسية في العمل المؤسسي.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان القيادة العامة لشرطة عجمان بهذا الإنجاز، مؤكداً سموه أن فوزها بسبع جوائز إقليمية ودولية يعكس تطور منظومة العمل الشرطي في الإمارة، وما تتمتع به من قدرة على المنافسة والتميز في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الأداء المؤسسي.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في شرطة عجمان، وبما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة التطوير، وترسيخ مكانة عجمان في ميادين التميز الحكومي على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

وكانت شرطة عجمان قد حققت هذه الجوائز ضمن مشاركتها في الحفل السنوي لمجموعة دبي للجودة، الذي شهد تنافساً بين مؤسسات حكومية وخاصة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في مجالات الابتكار والجودة والاستدامة والتحسين المستمر وتمكين المرأة.

وحصدت شرطة عجمان الجائزة العالمية للاستدامة "الفئة الذهبية" في دورتها الأولى محققة المركز الأول، إلى جانب جائزة الإمارات للسيدات عن فئة منظمات تمكين المرأة، والجائزة الدولية للتحسين المستمر عن فئة السعادة.

كما نالت عدداً من جوائز "أفكار عربية ودولية" في مجالات رعاية الموهوبين والاستدامة والمبادرات الخضراء عن مبادرة "منسيات ذات أثر"، إضافة إلى جائزة أفضل فريق ابتكاري عن "فريق إكرام الراحلين".

ويجسد هذا الإنجاز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه شرطة عجمان في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز حضورها التنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ نهج الابتكار في العمل الشرطي الحديث.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن تكريم صاحب السمو حاكم عجمان للقيادة العامة لشرطة عجمان يمثل دعماً كبيراً لمسيرة العمل الشرطي، وحافزاً لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز الابتكار والتميز بروح الفريق الواحد.

وقال سعادته، إن الجوائز السبع التي حصدتها شرطة عجمان في مجالات التميز المؤسسي والاستدامة والابتكار وتمكين المرأة والتحسين المستمر، تعكس كفاءة الكوادر ونجاح المبادرات التي تبنتها القيادة، مشيراً إلى أن شرطة عجمان ستواصل تطوير خدماتها ومبادراتها بما يعزز الأمن وجودة الحياة في الإمارة.