أرقام قياسية جديدة لمتابعة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ سجلت بطولة كأس العالم "FIFA 2026™" انطلاقة استثنائية داخل الملاعب وخارجها، بعدما حققت مباريات الافتتاح الخاصة بالدول الثلاث المستضيفة، كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، أرقاماً قياسية غير مسبوقة في نسب المشاهدة التلفزيونية عبر أمريكا الشمالية.

ونشر الموقع الرسمي للاتخاد الدولي لكرة القدم" فيفا" اليوم بعض الإحصاءات الرسمية التي أكدت أن أكثر من 54 مليون شخص شاهدوا مباريات منتخبات الدول المستضيفة في الجولة الافتتاحية، في مؤشر واضح على قدرة البطولة الاستثنائية على توحيد الجماهير واستقطاب المشاهدين في أنحاء القارة.

من جانبه أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن ما تشهده البطولة يعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن مباراة الولايات المتحدة أمام باراغواي أصبحت الأكثر مشاهدة في تاريخ بث مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة، فيما تابع أكثر من 54 مليون شخص مباريات منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة في افتتاح مشوارها بالبطولة، ما أسهم في تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وقال إن هذه الأرقام تعكس المكانة الكبيرة التي تمثلها البطولة لهذه الدول والقارة والعالم بأسره، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل بملايين الأشخاص من أنحاء العالم الذين يجتمعون حول كرة القدم، في أجواء تعكس الشغف والطاقة والحماس الذي تعيشه الدول المستضيفة، سواء داخل الملاعب الممتلئة بالجماهير أو أمام شاشات التلفزيون أو في احتفالات الشوارع.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر نسب مشاهدة تلفزيونية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، حيث استقطب فوزها الافتتاحي على باراغواي متوسط 27.5 مليون مشاهد عبر شبكتي "فوكس" و"تيليموندو"، لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ بث مباريات كأس العالم داخل الولايات المتحدة.

كما حققت شبكة "فوكس"، أعلى نسبة مشاهدة لمباراة في كأس العالم للرجال عبر البث التلفزيوني باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، إلى جانب تسجيل أعلى معدل مشاهدة رقمية لمباراة للمنتخب الأمريكي في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، سجلت شبكة "تيليموندو" أعلى نسبة مشاهدة لمباراة للمنتخب الأمريكي في كأس العالم عبر البث باللغة الإسبانية، إضافة إلى أعلى نسبة متابعة لمباراة في دور المجموعات لا يشارك فيها المنتخب المكسيكي في تاريخ البث الإسباني بالولايات المتحدة.

وفي المكسيك، حقق المنتخب الوطني بداية قوية داخل الملعب وخارجه، إذ سجل فوزه الافتتاحي على جنوب إفريقيا متوسط مشاهدة بلغ 23.4 مليون شخص، ليصبح أكثر مباريات كأس العالم مشاهدة في البلاد خلال القرن الحادي والعشرين.

ووصلت الحصة السوقية للمشاهدة التلفزيونية إلى 72.1%، ما يعني أن نحو ثلاثة من كل أربعة مشاهدين للتلفزيون في المكسيك تابعوا المباراة الافتتاحية للمنتخب المكسيكي. كما جذبت المباراة نحو 20 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، حيث سجلت شبكة "تيليموندو" أعلى نسبة مشاهدة لمباراة افتتاحية في كأس العالم باللغة الإسبانية في تاريخ التلفزيون الأمريكي.

أما في كندا، فعكست المباراة الافتتاحية للمنتخب أمام البوسنة والهرسك تنامي الحماس الجماهيري تجاه البطولة، بعدما استقطبت متوسط 3.1 مليون مشاهد عبر القنوات الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتصبح ثالث أكثر مباراة مشاهدة للمنتخب الكندي للرجال في كأس العالم خلال القرن الحادي والعشرين.

وتؤكد هذه الأرقام القياسية حجم التفاعل الاستثنائي الذي تحققه بطولة كأس العالم "FIFA 2026™"، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير من مشجعي الدول المستضيفة الثلاث، على بطولة بدأت بالفعل في صناعة التاريخ داخل الملاعب وخارجها.