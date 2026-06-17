مجلس دبي الرياضي: نجاح دبي لكرة السلة ثمرة رؤية القيادة لتطوير الرياضة

دبي في 17 يونيو /وام/ أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه نادي دبي لكرة السلة بتتويجه بلقب الدوري الأدرياتيكي "ABA" لموسم 2025 - 2026 يعد ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة، التي تنظر إلى الرياضة باعتبارها رافداً للتنمية الشاملة ومحركاً اقتصادياً واجتماعياً، إلى جانب دورها في تعزيز العلاقات الدولية ودعم الصحة البدنية والنفسية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال حضوره الاحتفالية التي أقامها النادي أمس في "كوكاكولا أرينا" بدبي، بمناسبة تتويجه باللقب، ليصبح أول فريق يمثل دبي ودولة الإمارات يحرز بطولة دولية كبرى في كرة السلة، وذلك خلال موسمه الثاني منذ تأسيسه.

وأوضح بلهول ، أن نجاح نادي دبي لكرة السلة لا يتمثل في حصد اللقب فحسب، بل في بناء كيان رياضي استقطب فئات المجتمع المختلفة، وأسهم في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة تعكس التنوع السكاني في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن المباريات الأخيرة للفريق شهدت حضوراً جماهيرياً تجاوز 11 ألف متفرج من المواطنين والمقيمين، معتبراً أن هذا التفاعل يمثل أحد أهم مؤشرات النجاح التي حققها النادي خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف أن هذا النموذج يعزز مكانة دبي والإمارات على الساحة الرياضية الدولية، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة إنجازاته خلال الموسم المقبل وتعزيز حضوره في المنافسات الأوروبية، بما يسهم في توسيع قاعدته الجماهيرية وترسيخ مكانته كأحد المشاريع الرياضية الرائدة.

وأكد أن تجربة نادي دبي لكرة السلة تشكل حافزاً لتطبيق نماذج مماثلة في رياضات أخرى، مشيراً إلى أن إستراتيجية مجلس دبي الرياضي ترتكز على تطوير مختلف محاور العمل الرياضي، بما يشمل الرياضة التنافسية والمجتمعية واكتشاف المواهب وصقلها، باعتبارها عناصر متكاملة تدعم تطور المنظومة الرياضية.

وشدد بلهول على أهمية بناء مسارات احترافية واضحة للمواهب الرياضية الناشئة، تبدأ من المدارس والأكاديميات ومراكز التدريب، بما يضمن استدامة النجاح الرياضي، ويمنح الأجيال الجديدة الفرصة لتحقيق طموحاتها والوصول إلى مستويات الاحترافية العالمية.