"أدكان فارما" و"جالينيكوم" الإسبانية تتعاونان لتعزيز قدرات التصنيع الدوائي في الإمارات

أبوظبي في 17 يونيو /وام/ وقّعت "أدكان فارما"، المنشأة العاملة في مجال التصنيع الدوائي بدولة الإمارات وأول مصنع محلي لإنتاج أدوية الأورام والهرمونات، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع "جالينيكوم"، الشركة الإسبانية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك بهدف تعزيز قدرات التصنيع الدوائي والامتثال التنظيمي في دولة الإمارات.

وستتولى "أدكان فارما"، بموجب الاتفاقية، تصنيع مجموعة مختارة من منتجات "جالينيكوم" محلياً، فضلاً عن تسهيل إطلاق بعض منتجاتها الدوائية في دولة الإمارات. وستُنفَّذ هذه الشراكة ضمن البنية التحتية المتوافقة مع ممارسات التصنيع الجيد التابعة لـ "أدكان فارما" وتحت إشرافها التنظيمي.

وقال الدكتور فوكيون سينيس، الرئيس التنفيذي لـ "أدكان فارما" إن هذا التعاون يعزز قدرة المنشأة التصنيعية وخبراتها التقنية، بما يمكنها من مواصلة توفير أدوية عالية الجودة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى.

وقال سيرجيو مالاغريدا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جالينيكوم" إن المجموعة تسعى إلى الحد من اختناقات سلاسل الإمداد وضمان تحقيق نتائج صحية أفضل، من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المتقدمة والخبرات التنظيمية التي تتمتع بها "أدكان فارما" في دولة الإمارات.