"إسلامية دبي" : تطبيق "دلوك DXB" يسجل أكثر من مليون تنزيل و187 مليون زيارة منذ إطلاقه

دبي في 17 يونيو /وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق تطبيق "دلوك DXB" لمواقيت الصلاة العالمية إنجازاً نوعياً منذ إطلاقه قبل عامين، بعدما تجاوز عدد مرات تنزيله مليوناً و35 ألف عملية تنزيل، بالتزامن مع نهاية العام الهجري 1447 في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستخدمين بالخدمات الرقمية الدينية التي تقدمها الدائرة وفق أعلى معايير الدقة والابتكار.

وأوضحت الدائرة، في بيان لها اليوم، أن التطبيق سجل خلال العام الماضي نحو 187 مليون زيارة من مستخدميه، بمتوسط 310 مرات لكل مستخدم، للاستفادة من خدماته المتنوعة ونجح في تعزيز التواصل مع أكثر من 250 ألف مستخدم أسبوعياً عبر الإشعارات الخاصة بمزاياه وتحديثاته المستمرة.

وأضافت أن عدد مستخدمي التطبيق داخل دولة الإمارات تجاوز نصف مليون مستخدم، فيما يتوزع النصف الآخر على مختلف دول العالم، تتصدرها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسلطنة عمان، إلى جانب انتشار ملحوظ في بنجلاديش والهند والسنغال والجزائر والمغرب وفرنسا وهولندا وبلجيكا.

وأشارت الإحصائيات إلى أن التطبيق سجل أعلى معدل استخدام يومي خلال شهر رمضان الماضي، بواقع 130 ألف مستخدم نشط، فيما يقترب عدد المستخدمين النشطين في الأيام الاعتيادية من 50 ألف مستخدم، وهو ما يعكس مكانته بين التطبيقات الذكية المتخصصة.

يهدف تطبيق "دلوك DXB" إلى توفير مواقيت الصلاة واتجاه القبلة والتقويم الهجري لجميع مدن العالم بدقة وموثوقية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الرقمية الدينية وتسهيل وصول أفراد المجتمع إليها عبر منصات ذكية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمد محمد صالح، رئيس قسم المواقيت والأهلة، أن النجاح الذي حققه تطبيق "دلوك DXB" يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها بوصفه أحد المنصات الرقمية الرائدة عالمياً في تقديم الخدمات الشرعية والفلكية الدقيقة وفق أعلى المعايير التقنية.

وأكدت الدائرة أن هذه النتائج تأتي انسجاماً مع خططها الاستراتيجية وتوجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة حكومية رقمية رائدة، وتطوير خدمات استباقية ذكية تسهم في إسعاد المتعاملين، وتعزز ريادة دبي في مجال الخدمات الرقمية المجتمعية، وترسخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي.