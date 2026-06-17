محمد الشرقي يطّلع على مُستجدات منظومة الموارد البشرية والأداء الحكومي

الفجيرة في 17 يونيو/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.

اطّلع سموه خلال اللقاء، على نتائج قانون الموارد البشرية رقم (2) لعام 2025، ومسودة نظام إدارة الأداء الوظيفي المُعدّة وفق المعايير المعمول بها في الدولة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، استنادًا إلى المقارنات المعيارية ومستهدفات خطة الفجيرة 2028 .

واطّلع سموه أيضا على الأدلة الخاصة بالأداء الحكومي والمرتبطة بأنظمة الإنشاء والهياكل التنظيمية والوظيفية وأكد أهمية تطوير منظومة الموارد البشرية والأداء الحكومي، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة.

ونوّه سموه، بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمختلف مبادرات ومشاريع التطوير المؤسسي، ودورها في تعزيز التميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، بما يسهم في مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها الإمارة على كافة المستويات.

من جانبه، توجّه فريق دائرة الموارد البشرية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لمشروعات تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها في الإمارة.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.