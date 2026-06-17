"أرادَ" تكشف عن مشروعها السكني "100 أفينيو رود" شمال غرب لندن

الشارقة في 17 يونيو / وام / كشفت مجموعة أرادَ للتطوير العقاري عن "100 أفينيو رود" وهو مشروع سكني جديد في حي سويس كوتيج على مسافة قريبة من المساحات الخضراء الواسعة في ريجنتس بارك وهامبستيد هيث شمال غرب لندن.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المبنى الذي يضمّ 172 وحدة سكنية ومن المقرر اكتمالها في الربع الرابع من عام 2028 ليمثّل بذلك أول مشروع في لندن للمطوّر الرئيسي ومقرّه الإمارات عقب استحواذه على شركة "ريجال" التي أصبحت الآن "أرادَ لندن" في سبتمبر 2025.

يقع "100 أفينيو رود" في منطقة شمال غرب لندن 3 بين أبرز أحياء لندن وهو أطول مبنى ضمن الأحياء المحيطة سويس كوتيج وهامبستيد وسانت جونز وود وبيلسايز بارك وتحيط به وجهات مميزة منها قرية هامبستيد المعروفة بإرثها الأدبي والفنّي وتلة بريمروز هيل الشهيرة بإطلالاتها البانورامية على المدينة وملعب لوردز الشهير للكريكيت في منطقة يقطنها مزيج متنوّع من السكان يمنحها طابعاً عالمياً مميزاً.

و قال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ : " نادراً ما تتاح في لندن اليوم فرصة امتلاك عنوان بهذه الأهمية .. حيٌّ عريق ومترابط إلى حدٍّ بعيد يندر فيه أن نرى مشاريع تطوير جديدة بهذا الحجم وتتساوى فيه قيمة الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل مع أسلوب الحياة الذي يقدّمه ويجسّد "100 أفينيو رود" نوع المشاريع التي وُجدت أرادَ لتطويرها حيث يتكامل التصميم والمرافق والموقع لخلق منتج فريد ونتطلّع إلى استقبال أوّل سكانه في عام 2028".

تكرّس "أرادَ لندن" جهودها لتطوير مشاريع عالية الجودة ومستدامة مصمّمة لتلائم الحياة الحضرية في مختلف أنحاء العاصمة ومع محفظة تطوير تضمّ أكثر من 17,000 منزل تُعدّ الشركة من أبرز مطوّري المشاريع متعددة الاستعمالات في لندن بخبرة تمتدّ لتشمل القطاع السكني ومساكن الطلاب والمساحات المكتبية ومشاريع التجديد الحضري واسعة النطاق.

وتواكب أرادَ لندن المشروع عبر مراحله كافة من التطوير والبناء وصولاً إلى التصميم وإدارة الأصول حرصاً على تقديم منازل مصمّمة بعناية لتلائم الحياة العصرية في المدينة.