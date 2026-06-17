هيئة الإعلام الإبداعي تحتفي بقصص نجاح خريجي أكاديمية CNN أبوظبي

أبوظبي في 17 يونيو / وام / سلطت هيئة الإعلام الإبداعي الضوء على قصص نجاح مجموعة من خريجي أكاديمية CNN أبوظبي، احتفاءً بالأثر الإيجابي للأكاديمية في إعداد وتأهيل جيل جديد من المواهب في مجال الإعلام الإبداعي في دولة الإمارات.

ومع استعداد الأكاديمية لاستقبال المشاركين في دورتها السادسة، دعت الهيئة صناع المحتوى والإعلاميين والمهنيين الطموحين إلى التقدم للانضمام إلى البرنامج والاستفادة من فرص التعلم والتطوير التي يوفرها، والمساهمة في رسم مستقبل الإعلام في دولة الإمارات والمنطقة.

وتستمر فترة التقديم للدورة السادسة من أكاديمية CNN أبوظبي حتى 30 يونيو 2026، ويستهدف البرنامج، المجاني بالكامل، الطلبة والمهنيين الناشئين ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، ويوفر تدريباً عملياً في بيئات العمل الإعلامية، ومهارات السرد عبر المنصات المختلفة، وفرصة للتعلم المباشر من نخبة من الخبراء والإعلاميين ضمن شبكة CNN العالمية.

ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت الأكاديمية، التي تُنظَّم بالشراكة مع المختبر الإبداعي التابع لهيئة الإعلام الإبداعي، في تزويد مئات المشاركين بالمهارات والخبرات العملية اللازمة للنجاح في قطاع الإعلام.

وبنهاية دورتها الخامسة في عام 2025، استقطب البرنامج 583 مشاركاً، من بينهم 206 مشاركين من المقيمين في دولة الإمارات و377 مشاركاً دولياً، فيما استفاد 105 إماراتيين من التدريب العملي والخبرات المهنية التي توفرها الأكاديمية.

يأتي البرنامج ضمن التزام هيئة الإعلام الإبداعي طويل الأمد بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الإعلام الإبداعي، من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية في أبوظبي، تشمل كليات التقنية العليا وجامعة زايد وعدداً من المؤسسات التعليمية الأخرى.

وتسهم هذه الشراكات في توفير مسارات واضحة للطلبة والمهنيين الطموحين لاكتساب مهارات متخصصة وبناء مسيرات مهنية واعدة في قطاع الإعلام الإبداعي.

وتمكن عدد من خريجي الأكاديمية من الحصول على فرص مهنية متنوعة في مجالات الإعلام والاتصال الحكومي، وغرف الأخبار في المؤسسات الإعلامية الدولية، والتعليم الإعلامي، وريادة الأعمال، والإنتاج الإعلامي، وغيرها من مجالات الإعلام الإبداعي.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي إن قصص نجاح خريجي الأكاديمية أحد أبرز المؤشرات على الأثر الذي يحققه البرنامج، فقد شهدنا خريجين ينتقلون إلى أدوار في الإعلام الحكومي، وغرف الأخبار العالمية، والمشاريع الريادية، والعديد من المسارات المهنية المرتبطة بقطاع الإعلام الإبداعي.. وتعكس هذه الإنجازات أهمية الاستثمار في تنمية المواهب وتوفير فرص تعلم عملية يقودها خبراء القطاع".

وأضافت أنه من خلال شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية ورواد القطاع، نواصل بناء مسارات تمكّن الجيل الجديد من صنّاع المحتوى ورواة السرد القصصي من بناء مستقبل مهني مستدام ضمن منظومة الإعلام الإبداعي المتنامية في دولة الإمارات.

من جانبها قالت بيكي أندرسون، مذيع ومدير التحرير في CNN أبوظبي: "يكمن الإرث الحقيقي لأكاديمية CNN في خريجيها وما يحققونه من أثر في مجالات عملهم.. وخلال السنوات الخمس الماضية في أبوظبي، شهدنا انضمام العديد من المواهب الاستثنائية من رواة القصص وصنّاع المحتوى السردي إلى برامجنا، ونشعر بفخر كبير ونحن نرى هذه المواهب تواصل الازدهار والتطور في مساراتها المهنية، بما يسهم في ترسيخ مستقبل واعد للصحافة والإبداع في المنطقة".

وتضم قائمة الخريجين الذين تحتفي بهم الهيئة عدداً من المواهب التي نجحت في تحويل تجربتها في الأكاديمية إلى فرص مهنية ملموسة، شملت التدريب في مؤسسات إعلامية دولية، وإطلاق مشاريع إبداعية وريادية، والانضمام إلى جهات حكومية ومؤسسات إعلامية، إلى جانب مواصلة تطوير مهاراتهم المهنية من خلال مبادرات وبرامج متخصصة.

فقد انتقلت إليزافيتا فارتانيان إلى التدريب العملي في CNN أبوظبي بعد مشاركتها في الأكاديمية، قبل أن تواصل مسيرتها المهنية في مجال التعليم الإعلامي، وأسست، بالتعاون مع الخريجة الإماراتية فاطمة الكعبي، مشروع «AI Emirati» الذي يوظف السرد القصصي والتقنيات الحديثة للحفاظ على التراث الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.

وواصلت أليزا أحمد مسيرتها المهنية عبر تدريب عملي في CNN أبوظبي بالتوازي مع دراستها العليا، فيما استفاد عمر الشامي من المهارات التي اكتسبها في الأكاديمية لتعزيز حضوره في مجالات الإعلام والمشاركة المجتمعية، وصولاً إلى تمثيل أصحاب الهمم في محافل دولية والانضمام إلى برامج إعلامية وطنية.

وفي الوقت ذاته، تجسد تجربة هبة الجنيبي الدور الذي تؤديه الأكاديمية في ربط المشاركين بمنظومة تنمية المواهب الأوسع التي تقدمها هيئة الإعلام الإبداعي، حيث واصلت مشاركتها في عدد من المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي دعمت تطوير مهاراتها في مجالات الإنتاج وصناعة المحتوى.