الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في معرض "بكين الدولي للكتاب"

أبوظبي في 17 يونيو/ وام / يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ضمن جناح الإمارات "البيت الإماراتي" في فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ببرنامج ثقافي ومعرفي متكامل يضم عدداً من الندوات والأنشطة التفاعلية، والإصدارات المتخصصة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويعزز جهود الحوار الحضاري والتبادل المعرفي بين البلدين الصديقين.

تتضمن مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين والصين في عيون الإماراتيين"، تسلط الضوء على الأبعاد التاريخية والحضارية والثقافية للعلاقات بين البلدين من خلال ما وثقه الرحالة والكتّاب من الجانبين.

ويشهد المعرض تدشين النسخة الصينية من كتاب "زايد رجل بنى أمة" الذي تمت ترجمته من اللغة العربية، في خطوة تعكس الاهتمام بالتعريف بالمؤسس والباني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتجارب التنموية الملهمة فيما سيتم الإعلان عن ترجمة كتاب "نموذج التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة" من اللغة الصينية إلى اللغة العربية، بما يسهم في تعزيز التبادل الفكري والمعرفي وإتاحة التجارب التنموية الناجحة أمام جمهور أوسع من القراء والباحثين.

وحرصاً على إثراء تجربة زوار المعرض، ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري مجموعة من البرامج التفاعلية المخصصة للطلاب والجمهوريأتي في مقدمتها برنامج "كلمة بكلمة" الذي يتيح للزوار تعلم عدد من المفردات الأساسية باللغتين العربية والصينية، من بينها كلمات مرحباً، وشكراً، وكتاب، وصديق، ووطن، بما يسهم في تعزيز التقارب اللغوي والثقافي بين الشعبين الصديقين.

ويقدم ورشة "صورة وقصة" التي تعرض مجموعة مختارة من الصور المرتبطة بالعلاقات الإماراتية الصينية، وتتيح للزوار التعبير عن انطباعاتهم وقراءة المشاهد التاريخية والثقافية التي توثقها تلك الصور من خلال الإجابة عن سؤال: ماذا ترى في هذه الصورة؟، بما يعزز التفاعل المباشر مع المحتوى الثقافي ويشجع على الحوار بين مختلف الفئات العمرية.

وتشمل الفعاليات أيضاً ورشة "الخريطة التراثية" التي تستعرض طريق الحرير الممتد من أبوظبي إلى الصين عبر خريطة تفاعلية توضح المحطات التاريخية التي شهدت تواصلاً حضارياً وتجارياً وثقافياً بين الشعوب، بما يرسخ الوعي بأهمية هذا الطريق التاريخي في تعزيز التبادل الإنساني بين الشرق والغرب.

وفي الجانب التفاعلي، ينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية "لعبة الألواح الجماعية" المستوحاة من إصداراته الثقافية، والتي تتضمن أسئلة معرفية حول سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإنجازاته الوطنية ودوره في بناء دولة الإمارات الحديثة، بما يتيح للزوار التعرف إلى مسيرة القائد المؤسس وإرثه الحضاري والإنساني.