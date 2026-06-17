شرطة عجمان تحصد 7 من جوائز مجموعة دبي للجودة

عجمان في 17 يونيو /وام/ حصدت شرطة عجمان سبع جوائز إقليمية ودولية، وذلك ضمن الحفل السنوي لـمجموعة دبي للجودة وسط مشاركة واسعة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء تتويج شرطة عجمان ضمن هذا المحفل الإقليمي المرموق، تأكيداً على تميزها في تبنّي مبادرات نوعية ومشاريع مبتكرة.

فقد حصدت الجائزة العالمية للاستدامة (الفئة الذهبية) محققة المركز الأول بين المنافسين في دورتها الأولى، إلى جانب جائزة الإمارات للسيدات – فئة منظمات تمكين المرأة، والجائزة الدولية للتحسين المستمر – فئة السعادة، إضافة إلى مجموعة من جوائز " أفكار عربية ودولية " التي شملت فئات رعاية الموهوبين، والاستدامة، والمبادرات الخضراء عن مبادرة " منسيات ذات أثر "، فضلاً عن جائزة أفكار الإمارات لأفضل فريق ابتكاري عن " فريق إكرام الراحلين" .

وجرى تسلّم الجوائز خلال الحفل من قبل سعادة العميد سلطان خليفة المهيري نائب القائد العام لشرطة عجمان، يرافقه العقيد سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وبمشاركة أعضاء الفرق العاملة في الجوائز، فيما تسلّم العقيد عبدالله علي علوان النعيمي نائب مدير إدارة الموارد البشرية جائزة الجائزة الدولية للتحسين المستمر (فئة السعادة) وجائزة " أفكار عربية ودولية " في فئة رعاية الموهوبين، في مشهد يعكس تكامل الجهود المؤسسية وروح العمل الجماعي.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما تحقق يجسد روح الفريق الواحد داخل المنظومة الشرطية، ويعكس كفاءة الكوادر وقدرتها على المنافسة والتميز في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا التتويج يأتي ثمرة رؤية مؤسسية طموحة ترتكز على الابتكار والاستدامة وترسيخ ثقافة الجودة في مختلف مجالات العمل الشرطي.