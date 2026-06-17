المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يطلق مسابقة الكتابة الإبداعية 2026

الشارقة في 17 يونيو / وام / أطلق المجلس الإماراتي لكتب اليافعين الدورة الجديدة من "مسابقة الكتابة الإبداعية" لعام 2026 داعياً الأطفال واليافعين في دولة الإمارات من عمر 6 إلى 18 عاماً إلى خوض تجربة إبداعية تثري مخيلتهم وتنمّي قدراتهم في الكتابة باللغة العربية، وذلك ضمن حملة "اقرأ، احلم، ابتكر" التي يواصل المجلس من خلالها تشجيع الأجيال الجديدة على التعبير عن أفكارها في أعمال أدبية تعكس طاقاتها الإبداعية وتطلعاتها المستقبلية.

توفر المسابقة منصة تفاعلية تتيح للمشاركين تحويل أفكارهم ومشاهداتهم اليومية إلى قصص مبتكرة بما يسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والسردية ويعزز حضور اللغة العربية في تجاربهم الإبداعية وتفتح المجال أمام المواهب الناشئة لاكتشاف إمكاناتها الأدبية وبناء علاقة أعمق مع القراءة والكتابة بوصفهما وسيلتين للتعبير والمعرفة والإبداع وتُقسم المشاركات إلى ثلاث فئات عمرية من 6 إلى 9 أعوام ومن 10 إلى 13 عاماً ومن 14 إلى 18 عاماً.

وقالت مروة العقروبي رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين :" نؤمن بأن كل طفل يمتلك قصة تستحق أن تُروى وأن توفير المساحات التي تشجع على الإبداع والتعبير استثمار حقيقي في أجيال المستقبل ومن خلال مسابقة الكتابة الإبداعية نسعى إلى تمكين الأطفال واليافعين من تطوير أصواتهم الأدبية وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على تحويل أفكارهم وخيالهم إلى أعمال مكتوبة تحمل رؤيتهم الخاصة للعالم".

وأكدت أن المسابقة حققت على مدى السنوات الماضية أثراً ملموساً في دعم المبدعين الصغار وأسهمت في اكتشاف مواهب واعدة ووفرت لها فرصاً للتطور والاستمرار في مسيرتها الأدبية، مشيرة إلى أن عدداً من المشاركين في الدورات السابقة تمكنوا من مواصلة شغفهم بالكتابة وتحويله إلى مشاريع إبداعية حقيقية ما يؤكد أهمية المبادرات الثقافية الموجهة للأجيال الجديدة في بناء بيئة حاضنة للإبداع.

تستمر فترة استقبال المشاركات حتى 31 يوليو 2026 على أن تكون القصص المقدمة باللغة العربية ومن إبداع المشارك نفسه مع إمكانية إرفاق رسوم توضيحية داعمة للنص.