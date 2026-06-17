النسخة الـ10 من مهرجان الذيد للرطب تنطلق 23 يوليو

الشارقة في 17 يونيو / وام / تنطلق أعمال الدورة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب" يوم 23 يوليو المقبل وتستمر 4 أيام بمركز إكسبو الذيد بمشاركة مئات المزارعين ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة وذلك في مناسبة استثنائية تصادف مرور عقد على تأسيس الحدث الزراعي والتراثي البارز الذي رسّخ مكانته منصةً رائدة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامته والمحافظة على الموروث الزراعي الأصيل.كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تفاصيل

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد للكشف عن تفاصيل المهرجان تحدث خلاله كل من سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة سعيد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم وذلك بحضور خليل المنصوري، مدير العلاقات الحكومية في غرفة الشارقة وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة وعدد من المسؤولين.

وشهد المؤتمر تتويج الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "بشارة القيظ" التي أطلقتها غرفة الشارقة العام الماضي كمبادرة نوعية بهدف تكريم المزارعين المتميزين في العناية بأشجار النخيل وتقديم أجود أنواع الرطب المبكر والاحتفاء بقدوم موسم "القيظ" الذي يُبشّر ببداية حصاد جديد لثمار الرطب.

وخصصت للمسابقة في نسختها الثانية التي شهدت مشاركة 70 متسابقاً، جوائز قيمة جرى توزيعها على 20 فائزاً، تنافسوا على تقديم أجود عينات رطب النغال من الإنتاج المحلي لعام 2026.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن مهرجان الذيد للرطب نجح على مدى عشر سنوات في ترسيخ مكانته منصة رائدة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامته والمحافظة على الموروث الزراعي الأصيل لدولة الإمارات .

وتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه المتواصل ورؤيته الحكيمة التي جعلت من إمارة الشارقة نموذجاً رائداً في التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

وأشار العوضي إلى دور المهرجان في جمع المنتجين والخبراء من مختلف أنحاء الدولة موضحا أن ما يشهده القطاع الزراعي في إمارة الشارقة من تطور متسارع يعكس رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على الاستثمار في الزراعة الحديثة وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، وهي رؤية أثمرت العديد من المشاريع النوعية في الإمارة.

وأوضح أن غرفة الشارقة تواصل دورها في دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل من خلال المهرجان على توفير منصة متكاملة لتبادل الخبرات وتسويق المنتجات المحلية وتشجيع الابتكار الزراعي بما يرفع من القيمة المضافة لسلسلة إنتاج التمور والرطب تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد سعادة سعيد بن فاضل الكتبي حرص القناة على إبراز دور المهرجان وتغطية فعالياته ومسابقاته وتقديم منظومة متكاملة من التغطيات الحية والبرامج التراثية المواكبة للحدث الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الهوية المحلية للمنطقة الوسطى.

من جانبه أكد محمد مصبح الطنيجي حرص اللجنة التنظيمية على أن تكون النسخة العاشرة محطة استثنائية للاحتفاء بمرور عقد من التميز والعطاء وذلك عبر التنسيق المستمر مع غرفة الشارقة لتطوير فئات المسابقات وتوسيع نطاق الفعاليات المصاحبة لتشمل جوانب ثقافية وتوعوية جديدة مع التركيز على تشجيع الابتكار في الممارسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة التي تضمن رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتحسين جودته.

بدوره أوضح راشد مهير الكتبي أن لجان التحكيم تستعد لتطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة في تقييم الفئات المتنوعة في مسابقات المهرجان، لافتاً إلى أن مسابقة "بشارة القيظ" في نسختها الثانية وضعت ضوابط دقيقة لضمان جودة رطب النغال المشارك.

ويشهد المهرجان تنظيم باقة من المسابقات المتنوعة للمزارعين مع تخصيص جوائز قيمة لتشجيع المشاركة والتميز ويتضمن مسابقات مخصصة لليمون المحلي والتين الأحمر ومسابقة خرايف الرطب من المنازل الموجهة للنساء فقط، ومسابقة مزاينة رطب الخرايف للأطفال إلى جانب فعاليات أخرى.

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