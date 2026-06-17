اتفاقية بين إيدج والمجموعة الإسبانية «EM&E» لإطلاق مشروع مشترك في الإمارات

باريس في 17 يونيو / وام / وقّعت اليوم EM&E، المجموعة الإسبانية الرائدة في ابتكارات وتقنيات الدفاع والأمن، وإيدج، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في دولة الإمارات، اتفاقية تأسيس مشروعهما المشترك في دولة الإمارات خلال معرض Eurosatory، وذلك بعد الإعلان عنه للمرة الأولى في فبراير الماضي.

ورفعت الشركة الجديدة، التي بلغت محفظة فرصها التجارية الأولية 1.5 مليار دولار أمريكي، توقعاتها بنسبة 15% لتصل إلى 1.725 مليار دولار أمريكي.

وقّع الاتفاقية كل من عمر الزعابي، رئيس القطاع التجاري في مجموعة إيدج، وفرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة EM&E.

وتحدد الاتفاقية القواعد المنظمة لعمل الشركة الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ عملياتها خلال الربع الأخير من عام 2026. ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع المشترك في الترويج عالمياً لأنظمة الأسلحة المتقدمة التي تطورها مجموعة EM&E، وذلك من خلال إطار للإنتاج المشترك.

وستقود الشركة الإسبانية عملية رئيسية لنقل التكنولوجيا، بما يمكّن المنظومة الصناعية والتكنولوجية التابعة لإيدج من تصنيع أجزاء مختلفة من محطات الأسلحة داخل دولة الإمارات، فيما يستمر تصنيع بقية مكونات المنتجات في إسبانيا، وستتولى الشركة الجديدة تصنيع محطة أسلحة جديدة مصممة لتلبية أحدث متطلبات قطاع الدفاع العالمي.

وقال عمر الزعابي، رئيس القطاع التجاري في مجموعة إيدج إن هذا المشروع المشترك يدمج قدرات مجموعة EM&E المتقدمة في إنتاج أنظمة الأسلحة ضمن القاعدة الصناعية لإيدج، ما يمنحنا منصة أقوى لخدمة العملاء حول العالم وأضاف أن ارتفاع محفظة فرصنا التجارية إلى 1.725 مليار دولار أمريكي منذ فبراير يؤكد وجود طلب حقيقي على ما سنطوره معاً، ونتطلع إلى بدء المشروع المشترك عملياته في الوقت المناسب.

من جانبه، قال فرناندو فرنانديز، الرئيس التنفيذي لمجموعة EM&E إنه مع توقيع هذه الاتفاقية، يتحول مشروعنا المشترك مع إيدج إلى واقع ملموس يعزز توسعنا الدولي، ويسلط الضوء على الابتكار التكنولوجي الذي نقوده انطلاقاً من إسبانيا، مشيراً إلى أن الجمع بين الطبيعة المتطورة لأنظمة أسلحتنا والقدرات الصناعية والتكنولوجية القوية لإيدج لايسهم في تعزيز إمكاناتنا التصديرية العالمية فحسب، بل يرسي أيضاً أساساً متيناً لقيادة تطوير جيل جديد من الحلول المتقدمة في مجالي الأمن والدفاع بصورة مشتركة.