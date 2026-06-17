4 مواجهات غداً في كأس العالم 2026 بختام الجولة الأولى وانطلاق المرحلة الثانية للمجموعات

أبوظبي في 17 يونيو / وام / تختتم غداً منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمواجهتي غانا وبنما ضمن المجموعة الثانية عشرة، وأوزبكستان وكولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة.

فيما تنطلق مباريات الجولة الثانية بإقامة مباراتي التشيك وجنوب أفريقيا لحساب المجموعة الأولى، وسويسرا والبوسنة والهرسك لحساب المجموعة الثانية.

وتستهل مباريات الغد بلقاء منتخبي غانا وبنما بختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة، الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك على ملعب تورنتو في كندا.

وتعود غانا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، بطموح البداية القوية، وفي محاولة لمحو آثار الإقصاء من دور المجموعات في مشاركتيها الأخيرتين بالبرازيل 2014 وقطر 2022، فيما كان الإنجاز الأفضل في نسخة جنوب أفريقيا 2010 بالوصول إلى الدور ربع النهائي.

وخاضت غانا مشوار التصفيات الأفريقية بشكل مميز، بعدما تصدرت مجموعتها عن جدارة، وبعد إخفاق المنتخب في اجتياز دور المجموعات في مونديالي البرازيل 2014 وقطر 2022، يتطلع المنتخب الغاني إلى استعادة بريقه والعبور إلى الأدوار الإقصائية هذه المرة بقيادة المدرب كارلوس كيروش، الذي يعول على مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم براندون توماس، وإرنست نواما، وأنطوان سيمينيو، وبرينس كوابينا.

أما منتخب بنما فيخوض المنافسات للمرة الثانية بعد نسخة روسيا 2018، والذي تلقى خلالها 3 هزائم في مرحلة المجموعات، وقد تأكدت مشاركته في كأس العالم بعد تصدره المجموعة الأولى في الدور الثالث من تصفيات الكونكاكاف.

وخاضت بنما مشواراً صعباً في التصفيات بقيادة المدرب توماس كريستيانسن، لكنها أظهرت جودتها في اللحظات الحاسمة، حيث حققت انتصارين على غواتيمالا والسلفادور في الدور الثالث من التصفيات لتحجز مقعدها في البطولة، بمشاركة مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم الشابان كارلوس هارفي وأدالبرتو كاراسكيلا، والمخضرمان سيسيليو واترمان وأنيبال غودوي وألبرتو كوينتيرو.

وضمن المجموعة الحادية عشرة يلتقي منتخبا أوزبكستان وكولومبيا على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، الساعة السادسة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتشارك أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد نتائج مميزة في الدورين الثاني والثالث من التصفيات الآسيوية، قادتها إلى بلوغ نهائيات المونديال.

وتطمح أوزبكستان، بقيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو بطل كأس العالم 2006، وبوجود مجموعة مميزة من اللاعبين أبرزهم إلدور شامرادوف وعباسبيك فايزولاييف، والمدافع عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي إلى تحقيق نتائج جيدة.

أما منتخب كولومبيا، فبعد غيابه عن النسخة الماضية في قطر، يعود للمشاركة في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه بقيادة المدرب نيستور لورينزو، ومجموعة موهوبة من اللاعبين تألقوا في تصفيات أمريكا الجنوبية، يتقدمهم المخضرم خاميس رودريغيز، بالإضافة إلى ريتشارد ريوس ولويس دياز وجون أرياس.

وحسمت كولومبيا تأهلها قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، وتحديداً في الجولة السابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، بعدما أنهت المنافسة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف المتصدر الأرجنتين، واختتمت مشوارها في التصفيات، الذي تضمن 18 مباراة، بسجل بلغ 7 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

وكان الإنجاز الأفضل لكولومبيا في كأس العالم بلوغها الدور ربع النهائي في نسخة 2014، بينما تأهلت في نسخة 2018 إلى دور الستة عشر.

ومن جانبهما، يتطلع منتخبا التشيك وجنوب أفريقيا خلال مباراتهما في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، التي تقام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تعويض الخسارة في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية والمكسيك على الترتيب، إذ خسرت التشيك أمام كوريا الجنوبية 1-2، وخسرت جنوب أفريقيا أمام المكسيك 0-2 في المباراة الافتتاحية للمونديال..وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم.

وضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية يلتقي منتخبا سويسرا والبوسنة والهرسك الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك في لوس أنجلوس، بطموح تحقيق الفوز بعد تعادلهما في الجولة الأولى أمام قطر وكندا، وهي المجموعة التي لم يحقق فيها أي فريق الفوز حتى الآن، لتظل الحظوظ متساوية بين الجميع.