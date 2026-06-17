الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في الألعاب الإقليمية العاشرة بتونس

تونس في 17 يونيو/ وام/ يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرياضات الشاطئية، التي تنطلق غدا في تونس، وتستمر حتى 21 يونيو الجاري.

يضم وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 فرداً من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بينهم 6 لاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية و3 لاعبين موحدين، وذلك استعداداً للمنافسات التي تنطلق غدا بمشاركة 11 دولة من برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة.

وتشهد النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحولاً تنظيمياً نوعياً، حيث اعتمدت الرئاسة الإقليمية نموذجاً جديداً يقضي بإقامة المنافسات عبر عدد من الدول والمدن العربية وعلى مدار العام، بدلاً من تنظيمها في مدينة واحدة كل أربع سنوات كما كان معمولاً به سابقاً.

يهدف هذا التوجه إلى توسيع نطاق المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من البرامج الوطنية للمساهمة في الاستضافة والتنظيم، إلى جانب تعزيز استمرارية المنافسات والأنشطة الرياضية بما يوفر فرصاً أكبر للاعبين للتنافس والتطور على مدار العام.

وتضم الدورة ثلاث رياضات هي الكرة الطائرة الشاطئية، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون ويشارك وفد الأولمبياد الخاص الإماراتي في المنافسات الثلاث.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: "تمثل المشاركات الدولية محطة مهمة في مسيرة لاعبينا، لما توفره من فرص للتنافس واكتساب الخبرات والاحتكاك بنظرائهم من مختلف دول المنطقة، وتحظى الرياضات الشاطئية بشعبية كبيرة داخل مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي، لما تقدمه من تجربة رياضية مميزة تجمع بين التحدي وروح الفريق والعمل الجماعي في أجواء تنافسية فريدة.. ونتطلع إلى أن تشكل هذه المشاركة إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التي حققها لاعبونا خلال الأعوام الماضية."