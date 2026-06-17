مستشفى القاسمي للنساء والأطفال مؤسسة صديقة للطفل والعائلة

دبي في17 يونيو/ وام/ حصل مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على شهادة اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة" من مكتب الشارقة صديقة للطفل التابع لهيئة الشارقة الصحية، في إنجاز يعكس التزام المستشفى بتطبيق السياسات والممارسات الداعمة للطفل والأسرة، وتوفير بيئة عمل متوافقة مع المعايير المؤسسية المعتمدة في هذا المجال.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال على اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة" يعكس نضج منظومة العمل المؤسسي في المستشفى، وقدرته على ترجمة مفاهيم الرعاية الداعمة للطفل والأسرة إلى سياسات وممارسات مستدامة تتجاوز نطاق الخدمة الصحية المباشرة، لتشمل بيئة العمل وثقافة المؤسسة وتجربة الموظفين والمتعاملين.

وأوضحت الدكتورة صفية الخاجة، مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن الحصول على هذا الاعتماد يجسد التزام المستشفى بتطوير بيئة عمل داعمة للطفل والعائلة من خلال تبني ممارسات وسياسات مؤسسية تعزز جودة الحياة والتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، مشيرةً إلى أن المستشفى يواصل العمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية ترتكز على دعم الموظفين وعائلاتهم، وتوفير بيئة أكثر شمولية ومرونة بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وتجربة المتعاملين.

ويمنح اعتماد "مؤسسة صديقة للطفل والعائلة" للمؤسسات التي تعمل على تعزيز السياسات والممارسات الصديقة للطفل والعائلة، بهدف توسيع نطاق هذه الممارسات وتطويرها.

استند تقييم المستشفى إلى مجموعة من المعايير شملت الاستدامة والشمولية والابتكار والثقافة المؤسسية ليثبت التزامه بتطبيق سياسات داخلية داعمة للأسرة والموظفين، بالإضافة إلى حرصه على تعريف الموظفين بها عبر النشرات الإلكترونية وتبني القوانين المحلية ذات الصلة.