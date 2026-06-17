"الحمرية الرياضي" يستعرض حصيلة الموسم ويرسم ملامح المرحلة المقبلة

الشارقة في 17 يونيو / وام / استعرض مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي حصيلة الموسم من الإنجازات المحققة، إداريا رياضيا ومجتمعيا ووجه لجان النادي بوضع خطط المرحلة المقبلة بما يضمن استمرارية النجاح والتميز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للموسم الرياضي 2026/2025، الذي عقد أمس برئاسة سعادة حميد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي.

واطلع المجلس على خطة صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" تماشيا مع الأهداف المحددة من مجلس الشارقة الرياضي بهدف توفير بيئة صيفية جاذبة للمشاركين وتعزيز دور النادي في خدمة مجتمع مدينة الحمرية والمناطق المجاورة.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات المشاريع التطويرية والتقنية الجاري تنفيذها فضلا عن استعراض خطة الصيانة الدورية والتطويرية للمنشآت والمرافق القائمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام الاجتماع أكد سعادة حميد الشامسي أهمية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مكتسبات وإنجازات تتجاوز ما تحقق في الفترة الماضية.