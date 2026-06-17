"موارد الشارقة" تنظم ملتقى خورفكان لتطوير الموارد البشرية الحكومية

خورفكان في 17 يونيو / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ملتقى خورفكان للتطوير الإداري لمنظومة الموارد البشرية الحكومية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية بالمدينة وذلك بمقر أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التواصل مع موظفي الجهات الحكومية، ونشر المعرفة الوظيفية، والتعريف بالمزايا والحوافز الوظيفية الممنوحة لموظفي حكومة الشارقة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الحكومي.

وتضمن الملتقى عرضاً تعريفياً قدمه محمد علي الكتبي، رئيس قسم الاستشارات القانونية في دائرة الموارد البشرية، استعرض خلاله أبرز المزايا والحوافز الوظيفية الممنوحة لموظفي حكومة الشارقة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والتشريعات المنظمة لبيئة العمل الحكومي.

وأكد سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن حكومة الشارقة تولي تنمية الموارد البشرية اهتماماً كبيراً انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز استدامة التنمية.

وقال إن تنظيم هذه الملتقيات يجسد حرص الدائرة على ترسيخ التواصل المباشر مع موظفي الجهات الحكومية، وتعزيز معرفتهم بالأنظمة والمزايا الوظيفية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويسهم في الارتقاء بجودة بيئة العمل الحكومية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية.

وشهد الملتقى تفاعلاً من المشاركين، حيث خُصصت جلسة للنقاش والرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بالموضوعات المطروحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز تبادل الآراء وإثراء الحوار حول مختلف القضايا الوظيفية.

وفي ختام الملتقى، كرمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أكاديمية الشارقة للنقل البحري تقديراً لاستضافتها الملتقى وتعاونها في إنجاح فعالياته ودورها في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير الموارد البشرية الحكومية.