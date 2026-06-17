الإمارات تشارك في بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب السريع

أبوظبي في 17 يونيو / وام / تشارك دولة الإمارات في منافسات بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب السريع 2026، التي تنطلق غداً في جمهورية المالديف وتستمر حتى 21 يونيو الجاري.

يمثل دولة الإمارات في البطولة أكاديمية "سكيت آي تي إي أبوظبي"، بدعم من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، في إطار جهوده لتطوير رياضة التزلج المدولب بالدولة، وتوفير الفرص المناسبة للرياضيين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، وتعزيز الحضور في المحافل الرياضية الخارجية، وإتاحة فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية للاعبين، بما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية وإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات وأندية وأكاديميات من عدة دول آسيوية، وتعد من أبرز بطولات التزلج المدولب السريع في المنطقة، وتشكل منصة مهمة للتنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأكد سعادة سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن مشاركة أكاديمية "سكيت آي تي إي أبوظبي" في بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب السريع تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها على المستوى الإقليمي.

وأضاف العاجل أن المشاركة في البطولات الخارجية توفر فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضيين وتطور رياضة التزلج المدولب في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تحقق هذه المشاركة أهدافها الفنية والتطويرية، وأن تواصل الأكاديميات والمراكز الرياضية دورها في إعداد جيل واعد قادر على المنافسة في مختلف المحافل الرياضية.