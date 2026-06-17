إيدج وليوناردو تتعاونان من خلال مشروع مشترك لتطوير أنظمة وأجهزة الاستشعار الدفاعية المتقدمة

باريس في 17 يونيو / وام / أعلنت مجموعة إيدج وشركة ليوناردو عن التفاصيل المتعلقة بتأسيس مشروعهما المشترك الجديد، وذلك انسجاماً مع خريطة طريق التعاون التي أُعلن عنها سابقاً، والذي سيتولى تصميم وتصنيع وتسويق أنظمة وأجهزة استشعار دفاعية متقدمة، تشمل الرادارات الجوية المخصصة لمنصات التخفي من الجيل الجديد، ورادار Kronos Grand Mobile High Power (HP)، وأنظمة إدارة القتال، وأجهزة الاستشعار متعددة المهام للطائرات.

يشكّل المشروع منصة لتسويق طائرة التدريب والمقاتلة M-346 وغيرها من القدرات الدفاعية في الأسواق الأوروبية والدولية ويستند إلى التعاون القائم بين الشركتين، ليجمع بين المرونة الصناعية والوصول إلى الأسواق العالمية اللذين تتمتع بهما إيدج، والعمق التكنولوجي والخبرة الهندسية التي تمتلكها ليوناردو، بما يتيح إنشاء منصة متقدمة لتطوير أنظمة وأجهزة الاستشعار لصالح العملاء في أوروبا ومختلف الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج إن "ليوناردو" تمتلك عقوداً من الخبرة والتميّز الهندسي في مجالات الرادارات وأنظمة إدارة القتال، فيما تتمتع إيدج بالقدرات الصناعية والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق، بما يتيح إيصال هذه التقنيات المتقدمة إلى العملاء بوتيرة أسرع.

وأضاف أنه من خلال هذا المشروع المشترك، سنمتلك المقومات اللازمة لتطوير بعض أكثر أنظمة وأجهزة الاستشعار تقدماً على مستوى العالم، إضافة إلى فرص تجارية تتجاوز 4 مليارات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه، قال لورينزو مارياني، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو إن هذا المشروع المشترك مع إيدج يعكس قناعة ليوناردو بأن الشراكات الصناعية الاستراتيجية ستشكّل مستقبل صناعة الدفاع العالمية، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة تمثل نموذجاً نتبناه بشكل متزايد، ونحن على ثقة بأننا سنرسخ مع إيدج نموذجاً ناجحاً يضع معايير جديدة ترتكز على التميز التكنولوجي والقوة الصناعية ورؤية طويلة الأمد مشتركة عبر القطاعات التي حددناها للتعاون وعبر مختلف المناطق الجغرافية.