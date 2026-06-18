البنك المركزي الصيني يكشف عن إجراءات مالية جديدة

بكين في 18 يونيو /وام/ كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن إجراءات مالية جديدة تشمل تحسين آلية تنظيم سعر الفائدة قصير الأجل وإطلاق مركز لإعادة الشراء بالرنمينبي للسلطات النقدية الأجنبية والدولية ودراسة إنشاء أداة دعم سيولة احترازية كلية للمؤسسات المالية غير المصرفية في ظروف محددة.

وذكر بان قونغ شنغ محافظ بنك الشعب الصيني خلال "منتدى لوجياتسوي 2026" ان البنك سيجرب تداول "الرنمينبي" في الخارج في منطقة التجارة الحرة بشانغهاي، كما سيصدر بشكل مشترك خطة عمل لتنمية التمويل الخارجي بالتعاون مع الحكومة المحلية،كما سيطلق البنك المركزي رسميا مركزا للإبلاغ عن بيانات السوق بين البنوك.

-خلا-