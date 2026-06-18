منتخب كولومبيا يستهل مشواره في كأس العالم بالفوز على أوزبكستان

مكسيكو سيتي في 18 يونيو /وام/ استهل منتخب كولومبيا مشواره في بطولة كأس العالم 2026، بالفوز على نظيره منتخب أوزبكستان 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، في ختام مباريات الجولة الأولى للمجموعة الحادية عشرة.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب كولومبيا المجموعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما أمس لحساب المجموعة ذاتها.

وافتتح منتخب كولومبيا التسجيل عن طريق دانيال مونيوث (40)، وتعادل عباسبيك فايزولايف لأوزبكستان (60)، ثم تقدم لويس دياز لكولومبيا بالهدف الثاني (65)، وعزز جامينتون كامباز النتيجة بإحراز الهدف الثالث (90+9).