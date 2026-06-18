الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

باريس في 18 يونيو /وام/ وقّع الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عن بُعد، مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تنص على خفض مستوى تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات تمتد 60 يوماً، مقابل تعليق العقوبات الأميركية على بيع النفط الإيراني ورفعها بالكامل عند التوصل إلى اتفاق نهائي.

وتتضمن المذكرة بحث آلية للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب استئناف الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز خلال 30 يوماً.

كما تنص على إنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لإعداد خطة لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

-خلا-