الاتحاد الدولي للسيارات يعقد اجتماعاته في "ماكاو" بمشاركة 149 دولة

دبي في 18 يونيو /وام/ يعقد الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" برئاسة الإماراتي محمد بن سليم، جمعيته العمومية الاستثنائية ومؤتمره السنوي في ماكاو بجمهورية الصين الشعبية اعتباراً من "الثلاثاء" المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 450 مندوباً رفيع المستوى من 149 دولة يمثلون قطاعي رياضة السيارات والتنقل.

ويتم تنظيم الحدث بالشراكة مع الجمعية العامة للسيارات في ماكاو- الصين ومجموعة غالاكسي للترفيه، في مركز غالاكسي الدولي للمؤتمرات؛ حيث يناقش المشاركون عدداً من المبادرات والمحاور الرئيسية المرتبطة بالنمو الرياضي الإقليمي، والسلامة على الطرق، والتنقل المستدام، والابتكار في قطاع التنقل.

ويحضر المؤتمر ممثلون عن 245 ناديا عضوا في الاتحاد الدولي للسيارات، يشكلون الركيزة الأساسية لمنظومة الحوكمة والعمليات فيه، ويتمتع كل نادٍ كامل العضوية بحقوق التصويت في انتخابات الاتحاد وقراراته التنظيمية.

وتعد ماكاو، إحدى أبرز الوجهات العالمية لرياضة السيارات؛ إذ تستضيف سباق جائزة ماكاو الكبرى على حلبة غويا منذ عام 1954، والذي يشهد حالياً مشاركة متنافسين من 4 فئات تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ويشتهر بمساره الذي يجمع بين المقاطع السريعة والمنعطفات الفنية الصعبة.

وتنقسم الأندية الأعضاء في الاتحاد إلى فئتين رئيسيتين، تشمل الأولى أندية التنقل التي تقدم خدمات التنقل وتمثل مصالح مستخدمي الطرق مع التركيز على السلامة المرورية والسفر والسياحة وحقوق المستهلك والتنقل المستدام، فيما تضم الفئة الثانية الهيئات الرياضية الوطنية المسؤولة عن إدارة وتطوير رياضة السيارات على المستوى الوطني وتنظيم الفعاليات الرياضية وإصدار التراخيص وتنسيق اللوائح والأنظمة ذات الصلة.

وأكد محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أهمية المؤتمر في دعم مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحدث يوفر فرصة مهمة لجمع الأعضاء وتعزيز الحوار حول مستقبل رياضة السيارات والتنقل على المستوى العالمي.

وقال إن المؤتمر يوفر فرصة قيّمة للإسهام في رسم مستقبل رياضة السيارات والتنقل على مستوى العالم، مشيرا إلى أهمية المناقشات التي سيتضمنها.

يذكر أن الاتحاد الدولي للسيارات، الذي تأسس عام 1904، يعد الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، ويضم 245 منظمة عضواً في القارات المختلفة، كما يتولى وضع وتطبيق اللوائح المنظمة لرياضة السيارات، بما في ذلك بطولاته العالمية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والنزاهة في المنافسات.