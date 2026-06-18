مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم  يقدم خدمة مجانية لتسوية المنازعات التجارية

رأس الخيمة في 18 يونيو /وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عبر مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم "راك ماك" خدمة الوساطة التجارية المجانية لمجتمع الأعمال في الإمارة، التي توفر للشركات والمؤسسات كافة داخل وخارج الامارة، تسوية أية منازعات تجارية بينها، كوسيلة بديلة بعيداً عن المحاكم، وتتسم بالسرية وسرعة الإنجاز، وتوفر عليها الوقت والتكاليف، وتحافظ على تواصل العلاقات التجارية بينها.

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، إن هذه المبادرة تاتي في إطار الجهود المتواصلة التي يقدمها القائمون على المركز للشركات والمؤسسات في هذا الشأن سواء داخل الامارة أو خارجها، وإن الخدمة تُقدم كخيار للشركات التي ترغب في حل نزاعاتها التجارية، بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة والإنجاز، مع الحفاظ على علاقاتها مع متعامليها من الشركات الأخرى.