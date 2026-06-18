مركز أبوظبي للغة العربية يطلق النسخة العربية من كتاب "شنغهاي" في "بكين الدولي للكتاب"

بكين 18 يونيو/ وام/ أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، خلال مشاركته في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي تحل فيه دولة الإمارات ضيف شرف، النسخة العربية من كتاب "شنغهاي.. ستة آلاف عام من الحضارة التي تستوعب الجميع"، وذلك ضمن جناح "البيت الإماراتي"في المعرض المقام في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن المركز بنى على مدار أكثر من عقد علاقة متينة مع الجانب الصيني في مجالات النشر والثقافة والترجمة، مشيراً إلى أن أولى مشاركاته في معرض بكين للكتاب كانت عام 2013 واستمرت بشكل متواصل ومتنامٍ منذ ذلك الحين.

وأضاف أن مشاركة هذا العام تتميز بكونها تستثمر الخبرات والعلاقات العميقة التي بُنيت بين أبوظبي وبكين على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدّم برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن إطلاق كتاب "شنغهاي" المترجم من اللغة الصينية إلى العربية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجال الترجمة بين اللغتين العربية والصينية سيُعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي تحظيان بمكانة خاصة لدى الجانب الصيني فيما يتعلق بالفعاليات والبرامج الثقافية، مؤكداً أن هذا التعاون يخدم صناعة النشر العربي وحركة الترجمة ويعزز الأجواء الثقافية بين العالمين العربي والصيني.

وأوضح أن المشاركات المتبادلة بين معرضي أبوظبي وبكين شهدت تطوراً ملحوظاً؛ إذ حلّت أبوظبي ضيف شرف في معرض بكين عام 2018، فيما واصلت المؤسسات الثقافية الصينية حضورها الفاعل في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بحجم كبير شمل فعاليات وبرامج ومشاركة أسماء بارزة من الكتّاب والروائيين والمترجمين الصينيين.

يُذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية أسهم خلال السنوات العشر الماضية في دعم ترجمة أكثر من مئة كتاب من اللغة الصينية إلى العربية، كما وقّع بروتوكول تعاون مع مجموعة الإعلام الصينية لدعم حركة الترجمة والنشر المشترك.