"كافيه النحلة" يشارك في فعالية ببلدية العين ويبرز مهارات أصحاب الهمم

العين في 18 يونيو /وام/ شارك "كافيه النحلة" التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم-فرع العين، في فعالية استضافتها بلدية مدينة العين على مدار أربعة أيام؛ حيث قدم منتسبوه من أصحاب الهمم تجربة متميزة استعرضوا خلالها المهارات المهنية التي اكتسبوها من برامج التأهيل والتدريب التي تنفذها الهيئة.

وشهدت المشاركة تفاعلاً واسعاً من الحضور الذين اطلعوا على تجربة "كافيه النحلة" باعتباره أحد النماذج الوطنية الرائدة في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، من خلال توفير بيئة مهنية حقيقية تتيح لهم تطوير مهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي المشاركة، في إطار حرص هيئة زايد لأصحاب الهمم على توسيع حضور منتسبيها في الفعاليات المجتمعية والمؤسسية المختلفة، وإبراز قدراتهم المهنية في مجالات الضيافة وخدمة العملاء، بما يسهم في تعزيز ثقافة الدمج وترسيخ الثقة بإمكاناتهم وإنجازاتهم.

وأكدت الهيئة، أن مشاركة "كافيه النحلة" في الفعاليات والمؤسسات الحكومية والخاصة تمثل منصة عملية للتعريف بقدرات أصحاب الهمم وإبراز قصص نجاحهم، وتجسد رؤية الهيئة في بناء مجتمع أكثر شمولاً يتيح للجميع فرصاً متكافئة للمشاركة والإنتاج والعطاء.

ويُعد "كافيه النحلة" أحد المشاريع الريادية التابعة للهيئة، وأول مقهى يُدار بالكامل من قبل أصحاب الهمم؛ حيث أُطلق عام 2022 بهدف تمكينهم مهنياً واقتصادياً وتوفير فرص تدريب وعمل نوعية في قطاع الضيافة.

من جانبها، أكدت بلدية مدينة العين أن تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع يمثلان محوراً أساسياً ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ قيم الشمولية، مشيرة إلى أن استضافة مبادرات نوعية مثل "كافيه النحلة" تسهم في إبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجالات المجتمعية والتنموية المختلفة.