ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس الطاقة

الشارقة في 18 يونيو /وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الطاقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، اجتماع مجلس الطاقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بقطاع الطاقة وخطط تطوير ومتابعة مشروعاتها على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركاء الإستراتيجيين بما يعود بالنفع على القطاعات التنموية المختلفة.

واستعرض المجلس مستجدات المشروعات الإستراتيجية في قطاع الطاقة بالإمارة، والتي تشمل مشروعات محطات الطاقة الشمسية، ومبادرات تخزين الطاقة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة، وضمان استدامة الإمدادات بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي والتنموي في إمارة الشارقة.

وناقش المجلس خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية لقطاع الغاز، وزيادة القدرة التخزينية للغاز بما يعزز مرونة منظومة الطاقة ويرفع جاهزيتها لتلبية الطلب المستقبلي بكفاءة واستدامة، إلى جانب متابعة سير العمل في مشروعات استكشاف وإنتاج الغاز واستعراض مستجدات تطوير الحقول القائمة في الإمارة.

كما استعرض المجلس الجهود الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع على القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

واطّلع المجلس على التقارير المتعلقة بمشروعات الطاقة المستقبلية والتنسيق مع الجهات والشركاء الإستراتيجيين، وبحث سبل تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع، بما يضمن جاهزية الإمارة لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال الطاقة ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع كلا من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتور وليد الصايغ ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد ذياب الموسى، أمين عام مجلس الطاقة، وخميس عبد الله المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة.