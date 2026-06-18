سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

الشارقة في 18 يونيو /وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة القضاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

وقّع مذكرة التفاهم القاضي الدكتور محمد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وتنص المذكرة على التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وبحث المبادرات والمشروعات الرامية إلى بناء وتوطيد علاقات متينة بينهما لدعم المجتمع.

ويتم، بحسب المذكرة، التعاون بين الطرفين لإطلاق مبادرة توعوية مشتركة أو مبادرات مستقلة لكل طرف على حدة مثل الندوات والمؤتمرات بغرض توعية المجتمع، وتبادل المواد الإعلامية والتسويقية بينهما.

كما يتم تشجيع المناقشات الصريحة والمفتوحة وتبادل الآراء حول النظام القانوني والقضائي، وتنظيم المحامين، وسبل تعزيز تنمية المواهب القضائية وغيرها من الأهداف الإستراتيجية المشتركة للمحاكم.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تشجيع الخبراء والمستشارين لتقديم ندوات أو ورش عمل أو دورات تدريبية، كما يعمل الطرفان على التعاون الوثيق فيما يتعلق بمسائل الاختصاص القضائي وتبليغ الأحكام المتبادلة وتنفيذها.

وتنص المذكرة على قيام الطرفين بتسهيل تبادل المعلومات حول استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة القضائية مثل إدارة القضايا الإلكترونية، وتعزيز الوصول إلى المعلومات في قاعة المحكمة لكل من القضاة والمتقاضين مثل التسجيل الإلكتروني للمحكمة. كما تنص على تعاون الطرفين في تحديد مجالات التدريب القضائي داخل أو خارج الدولة.

حضر توقيع المذكرة بجانب سموه كل من الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي النقبي، رئيس محكمة الاستئناف، والشيخ فيصل بن علي المعلا، أمين عام مجلس القضاء.