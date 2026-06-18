"دبي للشركات العائلية" يطلق الدورة الأولى لعام 2026 من برنامج تدريب الجيل القادم

دبي في 18 يونيو /وام/ أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، الدورة الأولى لعام 2026 من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية.

ويقدّم البرنامج الذي يستند إلى أهم المعايير العالمية، تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل القادم في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال اللازمة لتمكينهم من تطوير قيمة مستدامة لشركاتهم العائلية.

واستقطبت الدورة الافتتاحية لعام 2026 مجموعة ضمت 17 مشاركاً من الجيل القادم في الشركات العائلية؛ حيث يتميز البرنامج باعتماده منهجية تدريبية مبتكرة تشمل نقاشات جماعية تفاعلية، وتمارين محاكاة للأدوار، وتقييمات عملية، ودراسات حالة واقعية تتناسب بشكل مباشر مع التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية.

ويعتمد البرنامج منهاجاً شاملاً يغطّي العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما فيها أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، وتعزيز فعالية قيادة مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الإستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعّالة وحل النزاعات.

ويكتسب المشاركون، في نهاية برنامج التدريب، العديد من القدرات التي تساعدهم في تحقيق التوازن بين العائلة وإدارة الشركة، بالإضافة إلى تكوين فهم أعمق لأساسيات الحوكمة ودور مجلس الإدارة في دفع عجلة النمو، وتعلّم كيفية تطبيق أنظمة متوازنة وفعّالة للقيادة.

كما يزودهم البرنامج بأفضل الممارسات المتّبعة عالمياً والتي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال في المنطقة، مّا يعزّز قدراتهم القيادية الشخصية ورؤيتهم المهنية على حدٍّ سواء.

ويساعد البرنامج على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية لتمكينهم من قيادة شركاتهم العائلية وضمان استدامة نجاحها، كما يتيح فرصة امتلاك المعرفة فيما يتعلّق باستكشاف تحديات الأعمال، وامتلاك مهارات القيادة العملية اللازمة للمضي بشركات المنتسبين قدماً ومواكبة التطورات العالمية.

ويعدّ مركز دبي للشركات العائلية الذي تمّ إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.