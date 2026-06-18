"الإمارات" تشارك في منتدى بكين الدولي للنشر 2026

بكين في 18 يونيو /وام/ شاركت دولة الإمارات في أعمال منتدى بكين الدولي للنشر 2026، أحد أبرز الفعاليات الثقافية المصاحبة للدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب، الذي يقام في العاصمة الصينية خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري، فيما تحل دولة الإمارات ضيف شرف المعرض.

وتأتي المشاركة في إطار حضور الدولة الثقافي والمعرفي في المعرض، بما يعكس متانة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويعزز التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإبداعية.

وأكد سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمة خلال المنتدى، أن مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب تجسد عمق العلاقات الإماراتية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والطموحات المشتركة، والإيمان بالدور المحوري للثقافة والمعرفة في تعزيز التفاهم بين الشعوب.

وقال إن صناعة النشر أسهمت عبر التاريخ في نقل الأفكار وتقريب الحضارات والثقافات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، الاستثمار في بناء منظومة ثقافية وإبداعية متكاملة تدعم المؤلفين والمترجمين والمؤسسات الثقافية، وتعزز القراءة والابتكار وإنتاج المعرفة.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات تلتزم بحفظ اللغة العربية وتعزيز حضورها، إلى جانب دعم التبادل الثقافي والحوار الحضاري مع دول العالم، بما يسهم في ترسيخ قيم الانفتاح والتفاهم والتعاون الدولي.

وتعكس المشاركة الإماراتية في المنتدى الجهود الرامية إلى تعزيز الحضور الثقافي للدولة على الساحة الدولية، والبناء على مسيرة التعاون الثقافي والمعرفي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.