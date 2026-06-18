"سياحة وثقافة وإعلام عجمان" تستعرض إصداراتها الثقافية في "بكين الدولي للكتاب"

بكين في 18 يونيو /وام/ تشارك دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، في فعاليات معرض بكين الدولي للكتاب 2026 ضمن "البيت الإماراتي" الذي تنظمه سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية بالشراكة مع وزارة الثقافة، وذلك في إطار مشاركة الدولة بصفتها ضيف شرف المعرض، ما يجسّد المكانة المتنامية للثقافة الإماراتية على الساحة الدولية، ويعكس رؤيتها في توظيف الثقافة بوصفها جسراً للتواصل الحضاري وتعزيز الشراكات المعرفية مع شعوب العالم.

وتأتي مشاركة الدائرة كجزء من هذا الحضور الإماراتي الموحد في أحد أبرز وأكبر معارض الكتاب على مستوى العالم، تأكيداً على دورها المحوري في إبراز ملامح الإرث الثقافي لإمارة عجمان وتعزيز حضورها في المحافل العالمية؛ حيث تستعرض مجموعة من إصداراتها التي توثق تاريخ الإمارة وتراثها وتسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية الإماراتية.

وتشمل الإصدارات المعروضة "موسوعة عجمان" التي تُعَدُّ مرجعاً معرفياً يتناول الجوانب التاريخية والاجتماعية والاقتصادية للإمارة، إلى جانب معلومات موسعة عن أبرز الشخصيات والمواقع الأثرية والتراثية فيها، كما تضم كتاب "بابا حميد" الذي يوثّق سيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، منذ نشأته وحتى توليه مقاليد الحكم، في إطار سلسلة تهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ دولة الإمارات وقادتها.

وتتضمن معروضات الدائرة أيضاً كتبا موجّهة للأطفال تسلط الضوء على المقوّمات الثقافية والتراثية للإمارة، مثل "مهر من المنامة" و"هدية من مصفوت"، اللذين يقدمان بأسلوب سردي مشوّق رحلة لاكتشاف أبرز المعالم السياحية والتراثية في منطقتي المنامة ومصفوت، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأطفال بتراثهم الوطني وترسيخ اعتزازهم به.

وتشكل هذه المجموعة نافذة للتعريف بالموروث الثقافي والتاريخي لإمارة عجمان، وإبراز القيم الحضارية والإنسانية التي تميز المجتمع الإماراتي، متيحةً لزوار المعرض والمهتمين من الجنسيات المختلفة الاطلاع على تجارب ثقافية ومعرفية تعكس أصالة التراث الإماراتي وتنوعه.

وتكتسب مشاركة دولة الإمارات في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 أهمية خاصة هذا العام مع اختيارها ضيف شرف المعرض، حيث يشكل "البيت الإماراتي" منصة وطنية موحدة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والمعرفية الإماراتية تحت مظلة واحدة تعكس الجهود الوطنية في إبراز الحراك الثقافي والإبداعي الإماراتي عالمياً. ويشهد البيت الإماراتي برنامجاً ثقافياً متنوعاً يضم أكثر من 25 جلسة ثقافية وحوارية وفعاليات معرفية وإبداعية تسلط الضوء على الثقافة الإماراتية وتجربتها الحضارية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 بوصفها ضيف شرف تمثل محطة ثقافية بارزة تعكس المكانة الريادية للدولة كشريك ثقافي عالمي يسهم بدور فاعل في بناء جسور للحوار بين الحضارات على أسس من الانفتاح والتبادل المعرفي البنّاء.

وقال إن حضور الدائرة ضمن "البيت الإماراتي" يعكس إيمان إمارة عجمان بدور الثقافة كقوة فاعلة في تعزيز التواصل الحضاري، وإبراز الهوية الوطنية ضمن إطار عالمي متنوع، مشيراً إلى أن ما تقدمه من إصدارات ومحتوى معرفي يسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم، وفتح آفاق أوسع للحوار الثقافي وتبادل المعرفة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز نشط للإبداع والتفاعل الثقافي الإنساني.