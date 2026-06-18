"موانئ أبوظبي" تعزز ربط ميناء الفايه الجاف بالمنظومة التجارية واللوجستية العالمية

أبوظبي في 18 يونيو /وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن إدراج ميناء الفايه الجاف ضمن مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل تحت الرمز "AEALF" من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ما يعزز ارتباط الميناء بالمنظومة التجارية واللوجستية العالمية.

ويُستخدم نظام مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل المعترف به عالمياً عبر قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية لتوحيد تعريف المواقع، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية. ويرسخ إصدار الرمز "AEALF" لميناء الفايه الجاف مكانته كمركز لوجستي وجمركي داخلي معترف به دولياً، ما يدعم كفاءة حركة البضائع على امتداد الموانئ والمنشآت اللوجستية الداخلية والممرات التجارية متعددة الوسائط المترابطة.

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، إن حصول ميناء الفايه الجاف على رمز مدونة الأمم المتحدة لمواقع التجارة والنقل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، خطوة مهمة في تعزيز اندماج دولة الإمارات مع شبكة التجارة والنقل العالمية.

وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في تعزيز قنوات الربط بين موانئ المجموعة ومراكزها اللوجستية الداخلية والممرات التجارية متعددة الوسائط، كما يساعد في دعم حركة البضائع بكفاءة أعلى، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين مرونة سلسلة الإمداد مشيرا إلى أن مثل هذه الإنجازات تسلط، في ظل التطورات التي تشهدها التجارة العالمية، الضوء على أهمية المعايير المعترف بها دولياً، ودور التكامل التجاري الرقمي في توفير شبكات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.

ويتيح الإدراج استكمال الإجراءات الجمركية لدى جمارك أبوظبي من خلال منشأة معتمدة واحدة، وتسريع حركة البضائع بين المراكز اللوجستية المرتبطة ضمن الإطار الجمركي ذاته دون الحاجة إلى مستندات جمركية إضافية ضمن إمارة أبوظبي. كما يدعم انسيابية حركة نقل البضائع ضمن الممرات الجمركية وإصدار سندات الشحن المباشر، بما يمكّن ميناء الفايه الجاف من العمل كنقطة منشأ للصادرات ونقطة وصول نهائية للواردات.

ويتميز ميناء الفايه الجاف بموقعه الإستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وبارتباطه رقمياً مع ميناء خليفة، إلى جانب توفير خدمات للبضائع الخاضعة للإجراءات الجمركية لدى جمارك أبوظبي، وقدرات متطورة لمناولة الحاويات، وحلول لوجستية متكاملة تواكب نمو حركة البضائع وتعزز الربط التجاري متعدد الوسائط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد الخطوة الإستراتيجية التزام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير بنى تحتية لوجستية متقدمة، وتمكين تدفقات تجارية أكثر ذكاءً ومرونة من خلال التكامل بين الموانئ والمنشآت اللوجستية الداخلية والربط التجاري الرقمي.