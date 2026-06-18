جامعة خليفة تتقدم إلى المركز 147 عالمياً في تصنيف "كيو إس"

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم تقدمها إلى المرتبة 147 عالمياً في تصنيفات مؤسسة "كيو إس" العالمية للجامعات 2027، بعد أن قفزت 30 مركزاً لتصبح أول مؤسسة تعليم عال في دولة الإمارات تدخل قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

وحققت الجامعة كذلك أداء متميزاً عبر مجموعة من المؤشرات الرئيسة في التصنيف، شملت التميز في البحث العلمي والسمعة الأكاديمية والحضور الدولي والتأثير العالمي.

ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تقدم تصنيف الجامعة استمرار تميزها في مجال الأثر البحثي؛ إذ احتلت جامعة خليفة المرتبة 87 عالمياً في مؤشر "الاستشهادات لكل عضو هيئة أكاديمية"، لتكون بذلك ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، والأولى في دولة الإمارات، ما يؤكد التأثير العالمي لإسهاماتها العلمية.

وحازت الجامعة المرتبة 12 عالمياً في مؤشر "أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين"، ما يعكس قدرتها على استقطاب نخبة متميزة من الكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: يعكس دخول جامعة خليفة إلى قائمة أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، وحلولها في المرتبة 87 عالمياً في مؤشر الاستشهادات البحثية، نجاح رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى توسيع أثر المعرفة والبحث العلمي، وضمان وصول مخرجات أبحاثنا واكتشافاتنا إلى الباحثين والمؤسسات والقطاعات المختلفة حول العالم.

وأضاف: من أبوظبي إلى المجتمع العلمي العالمي، تواصل جامعة خليفة أداء دور محوري في دعم التقدم العلمي والتنمية الاقتصادية، ويؤكد هذا الإنجاز مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة في مجالي البحث العلمي والابتكار، وإسهامها المستمر في تحقيق الطموحات الاستراتيجية طويلة المدى لدولة الإمارات.

وتؤكد تصنيفات جامعة خليفة تنامي سمعتها الأكاديمية وتأثيرها العالمي، وتأتي الجامعة ضمن المراتب الأولى على مستوى الدولة في مؤشرات السمعة الأكاديمية والاستدامة وشبكة البحث الدولي، ما يعكس الاعتراف المتزايد بتميزها البحثي وجودة تعليمها وشراكاتها الدولية.

ويعكس التقدم في مؤشري الطلبة الدوليين ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة التزام الجامعة بتوفير تجربة تعليمية متميزة ضمن مجتمع أكاديمي متنوع ومترابط عالمياً.

ويجسد تصنيف عام 2027 التميز المستدام لجامعة خليفة واستثماراتها الاستراتيجية في البحث والابتكار وتطوير المواهب والشراكات العالمية.

ومن خلال برامجها الأكاديمية المتميزة وإعداد الباحثين على مستوى الدكتوراه في العديد من التخصصات، لا سيما مجالات الهندسة والعلوم والحوسبة وعلوم الحياة، تواصل الجامعة تعزيز تأثيرها البحثي وحضورها الدولي، دعماً لاقتصاد المعرفة في دولة الإمارات.