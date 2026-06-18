"التعليم العالي" تطلق نسخة محدثة من منصة التسجيل والقبول

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف المنصة المحدثة، المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى دعم وتسهيل رحلة الطالب، ومساعدته في التخطيط للمستقبل، من خلال سهولة التسجيل والاختيار من بين مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.

وتم تطوير المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تكامل البيانات والإجراءات بين مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، ويعزز قدرة الطلبة على التخطيط لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم التعليمي.

وتوفر المنصة المحدثة واجهة مستخدم جديدة كلياً تجمع بين البساطة والوضوح، تتضمن ثلاث واجهات رئيسية للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، وتقدم تجربة رقمية سلسة وسهلة الاستخدام، تم تصميمها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للاستفادة من البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتصفير البيروقراطية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويعزز مرونة وابتكار منظومة التعليم العالي في الدولة.

وقالت سعادة أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: يمثل إطلاق هذه المنصة المحدثة محطة مهمة في مسار تطوير إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي وتسريعها وتعزيز كفاءتها، حيث تتيح المنصة خاصية التعديل والتحديث على الطلبات المقدمة من قبل الطالب، بما يسهم بتيسير عملية التسجيل.

وأضافت: انطلاقاً من التزامنا بتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، نواصل العمل مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي ومع كافة عناصر المنظومة على توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المتكاملة لتطوير رحلة الطالب، من خلال تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة، تركز على احتياجات المستخدم، وتضمن تجربة سلسة وداعمة في مختلف مراحل التعليم العالي.

وتتيح المنصة الموحدة للتسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية، من خلال البحث والتصفح والاطلاع على البرامج الأكاديمية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي دون تقديم، في حين يمكن لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق التقديم على طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، حيث تمت رقمنة كامل إجراءات التقديم، بدءاً من رفع المستندات، وصولاً إلى متابعة قرارات القبول، بحيث يمكن لطالب الصف الثاني عشر إنشاء ملفه الشخصي وتقديم عدة طلبات دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات.

وتتكامل المنصة مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك الهوية الرقمية "UAE PASS"، بما يسهل عملية تبادل البيانات والتحقق من المعلومات، ويمكن الطلبة من إتمام إجراءات التسجيل بسهولة دون الحاجة إلى تحميل أو إدخال بيانات من مصادر متعددة.

وتتضمن لوحات معلومات مخصصة لكل الفئات ذات العلاقة بما في ذلك "الطلبة، ووزارة التربية والتعليم، والمدارس، ومؤسسات التعليم العالي، والمرشدين الأكاديميين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وعلى التوازي مع إطلاق النسخة المحدثة من المنصة، فعّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة دعم متكاملة لمساندة مؤسسات التعليم العالي خلال مراحل التطبيق والتشغيل، تشمل فرقاً متخصصة للأعمال والدعم الفني، وقنوات تواصل مباشرة، واجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة الملاحظات والتحديات التشغيلية ومعالجتها بصورة مستمرة.