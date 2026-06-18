الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بالأرقام .. أهداف غزيرة وأول إقالة فنية

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وشهدت منافسات الجولة الأولى إقامة 24 مباراة خاضها 48 منتخباً، سجلت خلالها 75 هدفاً، بمعدل 3.12 هدف لكل مباراة، وانتهت 9 مباريات بالتعادل، فيما كان فوز منتخب ألمانيا على كوراساو بنتيجة 7-1 أكبر انتصار في الجولة، وغابت الأهداف عن مباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي بين إسبانيا والرأس الأخضر.

وأشهر قضاة الملاعب 52 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء جاءت جميعها في مباراة واحدة هي الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

وحقق 15 منتخباً الفوز في مباريات الجولة، وهم المكسيك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، واسكتلندا، وأستراليا، وألمانيا، وكوت ديفوار، والسويد، وفرنسا، والنرويج، والأرجنتين، والنمسا، وإنجلترا، وغانا، وكولومبيا.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين خلال الجولة الأولى بعد تسجيله "هاتريك" في مرمى منتخب الجزائر، وأصبح ميسي أول لاعب في العالم يخوض 6 نسخ من كأس العالم، فيما كانت مباراة الجزائر رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده. كما تساوى معه البرتغالي كريستيانو رونالدو في عدد المشاركات بالمونديال، بعدما خاض نسخته السادسة عقب مشاركته أمام منتخب الكونغو.

وسجل 7 لاعبين ثنائيات، وهم كل من فولارين بالوغون، لاعب الولايات المتحدة الأمريكية، وكاي هافيرتس لاعب المانيا، وياسين عياري لاعب السويد، وإيلايجا جاست لاعب نيوزيلندا، وكيليان مبابي لاعب فرنسا، و إرلينغ هالاند لاعب النرويج، وهاري كاين لاعب إنجلترا.

فيما أحرز 5 لاعبين أهدافاً عكسية، هم الباراغوياني داميان بوباديا في مباراة الولايات المتحدة الأمريكية، والسويسري ميرو موهايم في مباراة قطر، والمصري محمد هاني في مباراة بلجيكا، والعراقي أيمن حسين في مباراة النرويج، والأردني يزن العرب في مباراة النمسا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية الثمانية، لم يتمكن أي منها من تحقيق الفوز، واكتفت 4 منتخبات بالتعادل، هي قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل، والسعودية مع الأوروجواي، فيما خسرت منتخبات العراق والجزائر والأردن وتونس.

وشهدت الجولة أول إقالة واحدة بين المدربين، بعد إعلان رحيل صبري لموشي عن تدريب المنتخب التونسي عقب الخسارة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتم تعيين الفرنسي هيرفي رينارد بدلاً منه.