الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات تختتم موسمها الأول بحفل ختامي استثنائي

أبوظبي في 18 يونيو/ وام / تختتم الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة موسمها الأول الأسبوع المقبل بإقامة الحفل الختامي للموسم الأول لها، في أمسية موسيقية استثنائية تحتفي بالموسيقى والثقافة والتواصل الإنساني، وتجمع بين الموسيقى الإماراتية والتقاليد الموسيقية العربية والأعمال العالمية.

ويُقام الحفل المرتقب على مسرح دبي أوبرا يوم 24 يونيو الحالي، وعلى مسرح مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يوم 25 يونيو، بمشاركة أكثر من 70 موسيقياً و30 مغنياً في الكورال يمثلون أكثر من 30 جنسية، حيث يُبرز الهوية الفنية المميزة التي طورتها الأوركسترا الوطنية خلال موسمها الأول، ويؤكد قدرة الموسيقى على جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وفئاتهم العمرية.

ويصطحب برنامج الحفل الجمهور في رحلة موسيقية غامرة تجمع بين الإيقاعات النابضة والأنغام المفعمة بالحيوية في مقطوعة "الرقصات السيمفونية" من المسرحية الغنائية الشهيرة "قصة الحي الغربي" للمؤلف الموسيقي ليونارد برنشتاين، والألحان الانسيابية لمقطوعة "دانزون رقم 2" للمؤلف المكسيكي أرتورو ماركيز، والموسيقى الدرامية المشوقة في عمل "باكانال" للمؤلف كاميل سان-سانس.

كما تحتفي الأمسية بثراء التراث الموسيقي العربي من خلال عمل "السماعي الخمسيني" للمؤلف الإماراتي وعضو الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات عبدالعزيز المدني، المستوحى من تقاليد الموسيقى العربية الكلاسيكية، والذي يعيد تقديم قالب السماعي التاريخي برؤية معاصرة تجمع بين الصياغة اللحنية المتقنة والبناء الإيقاعي الرفيع، مبرزاً البراعة الفنية والقدرات التعبيرية لعازفي الآلات الشرقية بالأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُختتم الأمسية بمتتالية أوركسترالية خاصة تحتفي بالإرث الموسيقي للدولة من خلال إعادة تقديم مجموعة من أشهر الأغاني الإماراتية لمؤلفين بارزين، من بينهم خالد ناصر وعلي كانو، في توزيعات سيمفونية جديدة للأوركسترا والكورال.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ورئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات: يشكّل الحفل الختامي للموسم الأول محطة مهمة للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات في مسيرتها الرامية لأن تصبح إحدى المؤسسات الثقافية البارزة على مستوى الدولة وقد نجحنا خلال الأشهر القليلة الماضية في إبراز قدرة الموسيقى على حماية التراث وتشجيع الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي.

وأضافت: بينما تواصل الأوركسترا الوطنية مسيرة التطور والنمو، يبقى تركيزنا منصباً على توفير الفرص للفنانين الواعدين، وإثراء الحياة الثقافية لمجتمعاتنا، والمساهمة الفاعلة في دعم رؤية دولة الإمارات الطموحة والرامية لأن تصبح إحدى المراكز العالمية الرائدة للثقافة والفنون وتبقى إحدى أهم محطات هذا الموسم جمهورنا الاستثنائي الذي رافقنا طوال هذه الرحلة، والذي يملؤنا دعمه المتواصل بالحماس والتفاؤل لما ينتظر الأوركسترا في المستقبل".

ويُعد هذا الحفل تتويجاً لموسم افتتاحي ناجح، أقامت خلاله الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات حفلات موسيقية في مختلف أنحاء الدولة، وكلّفت بتأليف أعمال جديدة، وعززت التعاونات الفنية، وأطلقت برامج لتطوير المواهب الموسيقية الإماراتية الشابة.

من جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات: يمثل الحفل الختامي للموسم الأول تجسيداً للرؤية الفنية التي قادت عمل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة طوال موسمها الأول، ومناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها خلال هذه المرحلة التأسيسية.

وأضافت: انطلقت هذه الرؤية من السعي إلى تقديم تجربة موسيقية تعكس هوية دولة الإمارات الثقافية، من خلال الجمع بين تراثها الموسيقي الغني وأبرز الأعمال الأوركسترالية العربية والعالمية. ومع اختتام هذا الموسم، نتطلع إلى مرحلة جديدة تواصل فيها الأوركسترا ترسيخ حضورها كمنصة تعكس الحيوية الثقافية والإبداع الذي تتميز به دولة الإمارات كما نفخر بالتفاعل الاستثنائي الذي لمسناه من الجمهور منذ الحفل الأول، والذي شكّل مصدر إلهام لنا وعزز حماسنا لما تحمله المرحلة المقبلة من فرص وطموحات".

ويمتد البرنامج عبر مجموعة واسعة من التقاليد الموسيقية، مع بقائه متجذراً في الهوية الثقافية لدولة الإمارات، ليقدم للجمهور تجربة موسيقية تجمع بين الإبداع العالمي وأصالة الموروث الموسيقي الإماراتي والعربي.